Neuvěřitelné! Šural nedal z metru do prázdné. Zbrojovka pak dostala K.O.

Tahle akce se bude v silvestrovském vydání fotbalových kuriozit vyjímat. Šílený kiks se „povedl“ obránci Jakubu Šuralovi ze Zbrojovky. V nedělním utkání 8. kola Chance Národní ligy se Zlínem měl za stavu 1:1 na kopačce vítězný gól. Byla to absolutní tutovka. Po skvostné přihrávce Lucase Kubra měl před sebou úplně prázdnou branku. Stačilo nastavit nohu. Jenže zkušený bek místo toho zblízka narval balon do břevna. Nikdo na stadionu nechápal. „To se prostě může stát každému, to je fotbal. Ani mu to nemůžeme zazlívat, podpořili jsme ho, stává se to,“ bránil spoluhráče záložník Adam Kronus. Brno nakonec doma padlo 1:2.

Aby bylo neštěstí Brna dokonalé, v 96. minutě po zbytečně způsobeném rohu Filipem Štěpánkem trefil Joss Didiba hlavou na 2:1 pro hosty. Šlo o poslední akci zápasu, po níž si Zlín upevnil první místo v tabulce a zvýraznil propad protivníka z jihomoravské metropole. „Mohli jsme prohrát,“ věděl kouč vítězů Bronislav Červenka. Zbrojovka je po osmém kole v tabulce až dvanáctá s pouhými dvěma body náskoku na poslední Jihlavu.

Za nešťastníka dne, týdne a možná celé sezony byl v neděli večer mazák Šural, který naskočil do hry až deset minut před koncem. Na tuhle zpackanou šanci asi do smrti nezapomene. „Rozebrali jsme soupeře až do mrtva. Byl by to nádherný gól a krásná tečka za zápasem, ve kterém jsme dominovali,“ povzdechl si trenér Jaroslav Hynek. „Tuhle linii budeme chtít v repre pauze zastavit,“ ulevil si nad dalšími ztracenými body.

Jinak svůj tým za představení proti lídrovi soutěže chválil. „Vzhledem k tomu, v jak okleštěné sestavě jsme hráli, jsme podali herně asi nejlepší výkon v sezóně,“ hodnotil Hynek. „Donutili jsme naší hrou lídra tabulky cuknout do bloku, po vlastním gólu jsme mohli zápas otočit, a nakonec jsme ho ztratili. Náš herní projev se obrovsky lepší. Na jednu stranu tedy z výkonu můžeme mít radost a vidět progres. Na druhou stranu v detailu toho, co dělá soutěž soutěží, jsme nejprve nedali jasný gól a poté jsme zápas ztratili brankou v poslední minutě, kdy už s tím nemůžete nic dělat. V tom byl soupeř lepší, tím pádem vyhrál,“ pokrčil rameny.

Nejdéle se však bude vzpomínat na Šuralův kolaps.