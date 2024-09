Bartoněk i Psotka končí! Nový majitel Zbrojovky vzkazuje: Vyměníme vedení

Ve druholigové Zbrojovce se hnuly ledy. Po letech. Sedmdesátník Václav Bartoněk se po jedenácti letech stahuje z fotbalu. Odnese si provizi za přestup brněnského odchovance Ladislava Krejčího ze Sparty do Girony. „Půjčil tam peníze, které zhruba odpovídají částce za Krejčího. Klub je vrátí panu Bartoňkovi,“ informoval Chodák.

Do zimní pauzy projde kompletní rekonstrukcí představenstvo, výkonná rada i sportovní úsek. Novým GM se stane Jan Minář, jeden z představitelů OneCap. „S panem Bartoňkem jsme se dohodli za sedm dnů. Bylo to rychlé a vedlo to k cíli,“ dodal zástupce Regionální hospodářské komory, jenž nevyloučil, že OneCap časem převezme roli majoritního vlastníka. Pokud splní požadavky „komory“. „Tuto sezonu nevzdáváme, ale asi už nepostoupíme. V té příští to už ale bude povinností,“ připojil Čeněk Absolon, ředitel nového vlastníka.