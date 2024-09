Zbrojovka ukázala nového bosse. Chceme do elitní české šestky, říká Mynář

Zbrojovku minulý týden koupila Regionální hospodářská komora Brno, která nyní vlastní v druholigovém klubu 95 procent. Vedení zároveň oznámilo, že má v zádech českou investiční skupinu OneCap. Zbývajících pět procent vlastní drobní akcionáři.

Převodem akcií na pondělní valné hromadě klubu se tak uzavřela dlouhá prodejní sága. Zbrojovku měl nejprve od dnes už bývalého majitele Václava Bartoňka převzít podnikatel Petr Svoreň, posléze majitel hokejové Komety Libor Zábranský, ale nakonec jej získala Regionální hospodářská komora Brno, která se rozhodla využít předkupní právo minoritního akcionáře.

Novým generálním manažerem a zároveň předsedou představenstva se tak nově stal Mynář, který se představil jako manažer speciálních operací, jehož prací je zvedat firmy v obtížích a vést je k lepším výsledkům.

Přesně to nyní druholigový klub se slavnou minulostí a velkou fanouškovskou základnou potřebuje. „V první fázi se Zbrojovka musí dostat do první ligy a stabilizovat se v ní. V další pak chceme proniknout do elitní české šestky,“ potvrdil Mynář slova vlastníků z RHK, která zazněla minulý týden. Nový vlastníci hodlají do klubu investovat stovky milionů korun a s městem Brnem chtějí velmi úzce spolupracovat na výstavbě nového stadionu v lokalitě Brněnského výstaviště.

Zbrojovku čeká rovněž řada personálních změn. Mynář pro vrcholový management nepočítá s nikým ze současného vedení, bude vybírat nového výkonného i sportovního ředitele. „Musí jít o absolutně nové profesionální vedení. Od toho se budou odvíjet další kroky v otázce trenérů, realizačního týmu a také hráčů pro první tým. Nyní se seznamujeme se situací, přestupní okno se otevře zase až v lednu, takže máme na přípravu změn jistou dobu,“ poznamenal Mynář.

Zbrojovce se v druhé lize nedaří. Vyhrála pouze dva zápasy a v tabulce je dva body od pásma sestupu. V sobotu ji čeká městské derby s Líšní, které bude premiérou na mistrovské scéně pro nové majitele i nového generálního manažera.