Zařízl Líšeň! Sudí hrubě chyboval, v derby nařídil nesmyslnou penaltu

Do Líšně přijela Sparta, velkou událost si nenechali ujít ani mladí fanoušci brněnského celku • ČTK / Uhlíř Patrik

„Hrubá chyba rozhodčího,“ přiznal po vyhodnocení situace Libor Kovařík, šéf Komise rozhodčích.

Trest pro Trsku? Od pískání si nějaký čas odpočine. Poškozené Líšni to však dva body nevrátí. Trenér hostů Milan Valachovič měl hned po utkání jasno, že se událo něco mimo rámec pravidel.

„Sedím tady na horké židli, abych neřekl něco, co by se někomu nemuselo líbit. Před zápasem se říkalo, že diváci budou dvanáctým mužem jedenáctky Zbrojovky. To se potvrdilo zejména ve tlaku diváků na rozhodčího,“ shrnul naštvaně kouč Líšně.