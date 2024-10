Baník, Pardubice, Karviná... Kde a za kolik skončí chrudimský střelec Látal?

Má fotbalové příjmení i zdárné předchůdce Davida Hufa, Petra Juliše či Daniela Vašulína. David Látal, nováček v reprezentaci do 21 let a druhý nejlepší kanonýr Chance Národní Ligy, se brzy stane dalším útočníkem, jehož Chrudim nakopne k angažmá v elitní tuzemské soutěži. V létě se podle informací iSport.cz jednalo se třemi kluby, nyní se přidávají další včetně zahraničních. „Pokud něco bude černé na bílém, budu to řešit v zimě,“ odpovídá. Kolik milionů za střelce sedmi gólů Chrudim požaduje? A proč se liší výpovědi šéfů nedalekých východočeských celků?