Opavský azyl pro derby s Baníkem: 250 kilometrů daleko, jiné možnosti padly

Nemohou hrát doma, jejich stadion poničily nedávné povodně. Proto fotbalisté Opavy našli azyl v Hlučíně. V pondělí dopoledne ovšem informovali o tom, že na nejbližší utkání druhé ligy s rezervou Baníku pojedou do Jihlavy, která je od slezského města vzdálená přes 250 kilometrů. „Naprosto chápeme, že tato varianta není pro fanoušky ani zdaleka ideální, nicméně vzhledem k aktuální situaci se jeví jako jediná možná,“ řekl pro klubový web Tomáš Hůlovec, předseda představenstva. Pro pohárové utkání se Zlínem existuje jiná varianta.

Z původního plánu sešlo. Opava měla sehrát druholigové utkání s Baníkem B v pátek 25. října v 18 hodin v nedalekém Hlučíně. Ovšem nastala kolize, místní FC v tomto termínu čeká zápas v třetí nejvyšší soutěži se Zbrojovkou Brno B.

Proto na stůl přicházely jiné varianty. „Od začátku jsme pracovali na tom, abychom dokázali zajistit pro toto utkání jiný stadion v rozumné vzdálenosti,“ řekl Hůlovec.

Možnost číslo 1:

Kluby by si prohodily pořadatelství, v Opavě by se hrálo až na jaře. Ale nejde to, na stadionu ve Vítkovicích se zrovna konají závody.

Možnost číslo 2:

Klubu vyšel vstříc 1. HFK Olomouc, což je z Opavy autem zhruba hodinu a čtvrt cesty.

„Bohužel jsme, i přes intenzivní snahu, nenašli s Baníkem shodu na termínu, který by odsouhlasili. Z toho důvodu jsme byli nuceni zachovat původně nahlášený termín utkání a hledat stadion s umělým osvětlením,“ vysvětlil Hůlovec.

Na to Baník reagoval: „Derby s Opavou je pro fanoušky atraktivní zápas a v první řadě jsme proto zohledňovali dostupnost pro diváky. Preferovali jsme jiné varianty, než hrát ve všední den od dvou hodin odpoledne třeba sto kilometrů od Ostravy, nebo v sobotu, kdy naše áčko hraje v Pardubicích. Navrhovali jsme i neděli, ale k všeobecné shodě nedošlo,“ uvedl pro klubový web Marek Lorenc, tiskový mluvčí ostravského klubu.

Výsledek: Slezský souboj mezi Opavou a Baníkem B se odehraje v Jihlavě, 252 kilometrů a tři hodiny daleko. „Klub bude hledat cesty, jak fanouškům tuto skutečnost alespoň částečně kompenzovat,“ stojí na webu SFC. „Respektujeme, že i Opava má své vlastní preference, po zářijových povodních není v jednoduché situaci a řeší řadu dalších problémů. Stejně tak respektujeme, že jako dějiště zvolila Jihlavu, byť pro fanouška jednoho či druhého klubu to není ideální,“ přidal Lorenc.

Současně se řešilo místo výkopu třetího kola MOL Cupu, v němž se Opava střetne se Zlínem. Tentokrát se bude hrát ve středu 30. října v Dolním Benešově, začne se už ve dvě hodiny odpoledne.

„Tento čas není pro fanoušky ideální, nicméně vzhledem k aktuálnímu stavu našeho stadionu a také tomu, že rovněž Hlučín čeká ve stejném termínu utkání třetího kola MOL Cupu (Liberec), neexistuje bohužel v dostupném okolí varianta, kde bychom hráli v pozdějším čase pod umělým osvětlení,“ doplnil Hůlovec.