Jiránek v šoku ze zázemí Zbrojovky: Na fotbal jsou dnes úplně jiné nároky!

Když po svém nástupu viděl, jak to ve Zbrojovce funguje, zhrozil se. Realita byla horší, než čekal. „Tohle není zázemí pro profesionální fotbal,“ tvrdí Martin Jiránek (43), nový sportovní ředitel Brna, které se propadlo na úplné dno druhé ligy. Bývalý výborný obránce se zkušenostmi z reprezentace, italské či ruské ligy má nastartovat cestu vzhůru. Zatím to jde ztuha.

Po nedělní porážce 2:4 na Žižkově je Zbrojovka v tabulce druhé nejvyšší soutěže poslední. Ostuda jako Brno. Nové vedení pracuje na zlepšení chodu celého klubu, který je po jedenáctileté éře Václava Bartoňka zanedbaný až běda. Od kanceláří až po hráčskou šatnu. „Za celou kariéru jsem neviděl tak skleslou kabinu,“ říká Martin Jiránek, jenž dostal na povel sportovní úsek. K ruce má Jana Poláka, bývalého kolegu z reprezentace. Jedou spolu podle osvědčeného modelu ze Sparty. Jiránek je jako brněnský Tomáš Rosický a Polák jeho nejbližší spolupracovník Tomáš Sivok. „Asi nějak tak,“ pousmál se.

Co všechno je v Brně špatně?

„Zázemí neodpovídá profesionálnímu fotbalu. Všechno chceme změnit. Až tu bude nový stadion, bude Brno ta správná destinace. Pak se klidně pojďme bavit o evropských pohárech. Ale to není horizont roku, dvou, ale pěti, sedmi, možná deseti.“

Je ostuda, kam až se Zbrojovka propadla?

„Na jednu stranu ano. Hráči mají jednoznačně na víc. Budeme se snažit zvednout. Když jsem sem přišel, byl jsem nemile překvapen. Jak už jsem naznačil, profesionální fotbal se má dělat v úplně jiných podmínkách. Není jednoduché, když se nedaří a vy chodíte každý den do prostředí, které není moc útulné. Potřebujete psychickou vzpruhu, ale tu tady nedostanete. Od toho se všechno odvíjí. Na stadionu se od doby, kdy byl postaven, prakticky nic nezměnilo. Dneska jsou na fotbal jiné nároky. Tohle je nevyhovující. Na tomto stadionu by se neměla hrát první liga.“

Ale dlouho to nebude jiné. Takže bude klub pořád na dně?

„To ne. Pomalými kroky se to budeme snažit zlepšovat, přebudovat zázemí a trošku to zvelebit. Aby měli hráči k dispozici posilovnu, pestřejší stravu, jde i o podmínky pro realizační tým. Začneme od malých věcí, které tu vůbec nejsou.“

Jak na vás zapůsobil samotný tým?

„Na všem špatném je vždycky něco dobrého. Pozitivní je, že šanci dostávají mladí kluci. Samozřejmě je s nimi užitečnější uhrávat výsledky, zodpovědnost je velká. Když jsem sem přišel poprvé, byl jsem v šoku. Za celou kariéru jsem neviděl tak skleslou kabinu. Snažíme se kluky povzbudit. Kdybychom jim nadávali, ničemu to nepomůže. Nějaká kvalita v týmu je, zkusíme z něj vymáčknout víc. Já se budu soustředit na zimu, abych přivedl posily. Na každou pozici bych chtěl jednoho hráče. Mám na starosti áčko, béčko a devatenáctku.“

Je ohrožena pozice trenéra Jaroslava Hynka?

„Kouče jsem si nevybral, ale má moji stoprocentní důvěru. Hrál jsem pod ním na Dukle, když jsem končil profesionální kariéru. Moc dobře vím, jak pracuje. Řekněme si, že tady to není o trenérovi. Jdeme nějakou cestou, která je za mě nastavena správně. Ale výsledky nejsou. Viděl jsem zápasy Zbrojovky ještě před svým příchodem. Vidím tam určitý progres, tvář týmu. Pořád věřím, že jsme schopni to napravit, zápasů je před námi ještě hodně. Teď je na týmu psychická deka a z toho se těžko dostává. Když vyměníme trenéra, maximálně budeme hrát jednoduchý účelný fotbal, jaký hraje sedmdesát, osmdesát procent druhé ligy. Ale to není cesta nikam.“

Jak bude vypadat zimní posílení?

„S vedením jsme domluvení, že finance na to budou. Nějaká jména už v hlavě máme, ale prozradit je nemůžu. Víme, jak trh funguje. Určitě chceme spolupracovat i s jinými agenturami než je SportInvest, který je v klubu v poradenské pozici. Můžu se o něj opřít, využít jeho zkušeností. Jinak vůbec není problém přivádět hráče odjinud. Myslím, že fotbalové prostředí vnímá změny v Brně pozitivně. Je tady vize, cesta. Na jaře to musíme totálně nakopnout. Od léta už bude určitě cíl postoupit do první ligy.“