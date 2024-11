Slyšel pískot i nadávky, pak rozhodl. Potočný: Spadl mi kámen ze srdce

Trápící se Zbrojovka už nutně potřebovala zabrat. Když ne herně, tak alespoň výsledkově, což splnila. Z půdy rezervy ostravského Baníku odvezla tři body, soupeře o skóre přeskočila a opustila sestupové pásmo. Její výhru po téměř třech měsících řídil dvoubrankový Roman Potočný, který si vyslechl pískot i nadávky. Fanouškům pak všechno vrátil gólovou oslavou pod hlavní tribunou. „Mám rád, když je to vyhecované. Není to nic proti nikomu,“ usmíval se brněnský útočník po vítězství 2:1.

Oddechli jste si? Na tři body jste čekali od 10. srpna.

„Euforie je obrovská, hrozně to potěší. Nemám ani hlas, protože jsem tam řval jako blázen. Jsem rád za nás všechny, za trenéra a celou kabinu. Fakt jsme to potřebovali.“

Pomohl pohárový zápas na Spartě, kde jste sice dostali čtyři branky, ale úplně jste nepropadli?

„Jak komu, já tam běhal jako blázen ze strany na stranu. Na Spartě jsme toho do ofenzivy moc neměli, do defenzivy to ale splnilo to, co jsme si říkali. Když přijedete domů se čtyřkou, moc hezké to není. My se hlavně musíme odrazit od výkonu z druhého poločasu na Baníku.“

Každopádně v první půli to nebylo ono. Souhlasíte?

„Celkově to byl těžký zápas, navíc když jsme měli v nohách středu. Mladíci z Baníku hráli hezký fotbal. My jsme si něco o poločase řekli a ve druhém se to změnilo. V úvodu jsme dali gól, ale oni pak srovnali trošku šťastně z odraženého balonu. Nevzdali jsme se, Janetz (Jakub Janetzký) mi to hezky prostrčil a trefil jsem to pěkně. Dlouho jsme čekali na výhru, pomalu jsme ani nevěděli, jak zní pokřik. Spadl mi kámen ze srdce.“

Co přesně padlo v kabině o přestávce?

„Trošku jsme změnili rozestavení, hráli jsme 3-4-3. Pro mě osobně je to lepší, protože nemám na sobě dva stopery. Mám tam jenom jednoho hráče, takže i větší volnost.“

Pár minut před rozhodujícím gólem jste byl ošetřován, mezitím se na vás z tribun snášel pískot. Jak jste to nesl?

„Mám rád, když je to vyhecované. Není to nic proti nikomu. Jsem rád, že nebylo ticho. Chtěl jsem jít střídat, jeden mladý mě pěkně přejel a vyvrtnul mi celou nohu. Ale když lidi řvali, vyhecovalo mě to tak, že jsem šel ještě hrát.“

Hlavní tribunu jste si při oslavě gólu vychutnal.

„Když na mě byli trochu oškliví, tak jsem jim to vrátil. Euforie byla obrovská.“

Právě v Baníku jste hrál tři sezony. Jak na ostravské angažmá vzpomínáte?

„Musím říct, že hezky. Měli jsme skvělou kabinu, osobně se mi ale nedařilo. Trošku mě nakoplo hostování ve Zlíně. Pak jsem se vrátil za trenéra Smetany a hrál jsem halvbeka, což je post, který se mnou není tolik spjatý. Očekávání jsem nesplnil vzhledem k tomu, s jakou aurou jsem tady přicházel. Tohle angažmá beru... Ani nevím, co říct. Prostě to nebylo dobré.“