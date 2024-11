Žilák o návratu Fily i budoucnosti béčka Slavie: Hledáme nového trenéra

Letos v červnu po letech opustil Fotbalovou asociaci, aby posunul na vyšší úroveň mládež Slavie. Ovšem Jiří Žilák před dvěma týdny přebral po Davidu Střihavkovi, který zamířil do Pardubic, druholigové béčko. V neděli dopoledne s ním 41letý kouč remizoval v soutěžním derby se Spartou 1:1. Ve druhé půli nasadil do hry útočníka Daniela Filu, jenž se nedávno vrátil po zranění.

Jaká je aktuálně vaše pozice ve Slavii? Vydržíte u béčka?

„S vedením klubu jsme si nastavili, že momentálně dojedu s mužstvem podzimní část. Současně hledáme vhodného trenéra a realizační tým, který ho doplní. Co se týče mě, pravděpodobně se vrátím do pozice šéftrenéra mládeže.“

Absolvoval jste s béčkem dva zápasy. Po výhře nad Varnsdorfem máte bod ze zápasu s rezervou Sparty. Berete ho?

„Byli jsme týmem, který měl za oba poločasy víc gólových šancí. Proto jsme ke třem bodům měli blíž. Ale jinak to byl vyrovnaný zápas, remízu bereme.“

Ovlivnil utkání bizarní vlastní gól Šimona Slončíka už po minutě hry?

„Těší mě reakce týmu, že to s ním nezamávalo. Dostali jsme kuriózní gól, ale nezanechal na nás žádné následky. Je pro mě strašně cenné, že jsme nakonec utkání dotáhli aspoň do remízového konce.“

Slončíka okamžitě podrželi spoluhráči, kolem něj se vytvořila početná skupinka. Oceníte to?

„Kluci mají velice dobře nastavenou týmovou dynamiku. Podpořili ho na hřišti, ale vlastně výkonem po celý zápas, překlopili jsme hru na naši stranu. Za reakci jsem opravdu rád.“

Do patnácti, dvaceti minut jste kombinovali ve vlastním malém vápně opakovaně. Tlačíte hráče do rizika?

„Tohle je základní pilíř našeho týmu, aby o hráče byl zájem, aby se zlepšovali. Když se do takových situací nebudou dostávat, současně se neposunou. Chyba se prostě stane.“

Zápas ovlivnily v závěru emoce, že?

„Tohle k derby prostě patří, ale oba týmy to dobře ustály. Nebylo tam nic, co by bylo za hranou, překročilo mantinely.“

Oba týmy nasadily mladé základní sestavy, k dispozici jste měl akorát Alexandra Bužka. Jak to vnímáte?

„Pak jsme měli na lavičce k dispozici ještě Daniela Filu. Je důležité, aby se hráči v béčku mohli rozehrát, měli minutáž aspoň ve druhé lize. Ale i když dneska proti sobě stály dva mladé týmy, tak šlo o netradiční, nadstandardní druholigové utkání. Jsem rád, že kvalita byla na obou stranách.“

Jak je na tom Fila, který se vrací postupně po zranění?

„Je na něm vidět, že dlouho nehrál, ale minulé kolo (proto Varnsdorfu) nám pomohl gólem. Dnes do zápasu vstoupil ve druhém poločase, udržel několik míčů. Myslím, že mu tohle pomáhá.“