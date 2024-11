Derby mladých „S“: červená a kapitán na nosítkách. Trenéři o talentech

Video se připravuje ... Na tribuně tréninkového centra na Strahově se objevila spousta agentů, skautů a funkcionářů z asociace. Důvod byl jasný – v nejvyšší dorostenecké lize došlo na střet devatenáctek Sparty a Slavie. Derby skončilo výhrou domácího mužstva 3:1, „sešívaní“ dohrávali v oslabení po tvrdém střetu dvou mladých hráčů. Co všechno ukázal sobotní duel a kdo z talentů zaujal?

Červená jako zlom Oba týmy za úvodních dvacet minut vstřelily gól. Sparta díky Jakubu Havrlíkovi z penalty, na druhé straně srovnal přesnou střelou z hrany pokutového Marek Naskos. Vše se zlomilo v závěru prvního poločasu. Hosté se dostali po vyloučení Samuela Pikolona do oslabení. „Pak byla jen otázka toho, jestli přežijeme, nebo ne,“ poznamenal Jaroslav Machač, trenér Slavie. „Dlouho jsme drželi, ale jak jsme inkasovali druhý gól, těžko se pak hledá mentální síla a hlavně energie, o kterou hráči v deseti rychleji přicházejí,“ doplnil. O tříbodovém zisku Sparty nakonec rozhodli druhým gólem Havrlík (2+0) a Lukáš Moudrý (1+1). „Chtěli jsme být trpěliví, protože si myslím, že soupeř není schopný držet tak pevně defenzivu celý poločas. Drželi jsme balon, točili jsme hru a neztráceli. Což pak rozhodlo ve finální fázi, když jsme našli dvě okénka a dali dva góly,“ liboval si Jan Kopáňko, trenér sparťanské devatenáctky.

Kapitán na nosítkách Pro stopera Matěje Diviše, kapitána Sparty, skončil zápas předčasně. Po střetu s Pikolonem u levé strany hřiště byl odnesen na nosítkách až do šatny. Po zápase měl podstoupit vyšetření. „Když jsem viděl jeho holeň, bylo mi z toho smutno. Je mi vlastně jedno, jestli to soupeř chtěl, nebo ne. Takové zákroky na hřiště nepatří, z mého pohledu je to nepřijatelné,“ řekl Kopáňko, kouč letenského týmu. Kolem hlavního rozhodčího se vytvořil shluk hráčů, Pikolon dostal červenou kartu. „Jestli se ukáže, že se náš hráč zachoval blbě, a tím způsobil soupeři úraz, tak mě to moc mrzí. Určitě jsme nechtěli hrát zákeřně, možná to vyplynulo ze zápasu, z přemotivovanosti,“ poznamenal Machač. Sparťanská mládež přišla za poslední měsíc už o druhého stopera, v zápase proti Manchesteru City si přivodil dlouhodobé zranění Dennis Krpálek.

Přepínání z Evropy Mají podobný program jako prvoligové áčko, které neustálé přepíná z nejvyšší české soutěže do Ligy mistrů. Sparťanští mladíci hráli před sobotním derby ve středu proti Brestu (1:1) v UEFA Youth League. „Je to složité, náročné. Jdeme po třech, čtyřech dnech do dalšího zápasu. Musíme přepínat ve složení kádru, který se skládá z devatenáctky a béčka. Ale pro hráče je příjemné, že hrají zápasy a jsou na hřišti,“ líčil Kopáňko. Oproti evropskému zápasu tentokrát neměl k dispozici šest hráčů – Nováka, Hranoše, Horáka, Tošnara, Ondřeje Penxu a Říhu. Zatímco v evropské soutěži ze čtyř zápasů proti Salcburku, Stuttgartu, Manchesteru City a Brestu získali jediný bod, v neúplné tabulce české ligy se posunuli na čtvrté místo. „V Juniorské lize hledáme, kde máme své místo v Evropě, kam směřujeme a jak vypadá konfrontace s jinými týmy. Ale v domácí soutěži chceme dominovat, soutěž chceme vyhrát. Věřím, že jsme schopní se o titul znovu rvát,“ doplnil Kopáňko.

„Sešívaný“ podzim Slavia má hotovo. Sobotní derby se Spartou pro ni bylo posledním podzimním utkání. V nejvyšší české soutěži Machačův tým sebral dvaadvacet bodů za patnáct zápasů a v neúplné tabulce mu patří šestá pozice. „Máme ještě hodně „future“ tým, ještě málo osvalený, kluci ještě nejsou dopečení. Proto úvod soutěže byl hodně těžký po kondiční stránce, v osobních soubojích a v intenzitě hry. S tím jsme měli velké problémy a kluci se s tím vyrovnávali, což bylo vidět na hře a výsledcích,“ líčil Machač. „Kluci budou postupně růst, proto si myslím, že na jaře budeme silnější, intenzivnější, rychlejší a fotbalovější. Tím pádem lepší než na podzim,“ doplnil trenér. Pod rukama má aktuálně spoustu talentů, nejblíž k posunu do druholigového béčka mají zřejmě Pikolon (2006), Naskos, Kolařík, Kolísek nebo Beran (všichni 2007).

„Zvíře“ Pikolon V tomto ročníku přepíná mezi dvěma mužstvy Slavie. Samuel Pikolon, talentovaný útočník, nastupuje za druholigové béčko a devatenáctku. „Má kvalitu, je reprezentant. Proto chceme, aby byl neustále na hřišti. Když nemá vytížení v béčku, tak padá do devatenáctky,“ vysvětlil Machač. Jeho svěřenec vstřelil na podzim dosud jedenáct gólů (čtyři za béčko a sedm za devatenáctku). „Je to zvíře. Udrží spoustu míčů, rozdá a přijme hodně ran. V šestnáctce umí zakončit levou i pravou nohou, je velice nebezpečný,“ uvedl kouč. Pikolon nedávno prodloužil ve Slavii kontrakt do roku 2027 a aktuálně je členem reprezentační devatenáctky, za kterou dal už tři branky v pěti zápasech.