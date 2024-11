Druhá liga: v čem se liší béčka „S“ a proč vládne Zlín. Necid o patro výš?

Zlín? Téměř jistý postupující. Zklamání? Jednoznačně zoufale tápající brněnská Zbrojovka. Ale co jednotlivci a další kluby? Kdo zklamal, kdo nadchl? A co říkají data? Nový díl pořadu iSkaut rekapituluje podzimní část druhé nejvyšší soutěže.

„Dostál to prostě vzadu zavřel, je to neskutečný gamechanger,“ říká na adresu gólmana Zlína, který vládne brankářským statistikám, redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica. Měl by žižkovský kanonýr Tomáš Necid výkonnostně stále ještě na nejvyšší soutěž? V čem se liší přístup béček obou „S“ a co vytýkají Kvasnica, Bartoloměj Černík a Pavel Šťastný rezervám Baníku a Sigmy?

