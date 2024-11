Miliardářova msta?! Líšeň má „zničit“ Zbrojovku. S exředitelem Liberce

Ve fotbalovém Brně řinčí zbraně. Krátce po oficiální změně majitele ve Zbrojovce (společnost OneCap), přišla s novým vlastníkem také sousední SK Líšeň. Co znamená nástup Igora Faita, majitele firmy Jet Investment a člena TOP 100 nejbohatších Čechů? Miliardář, jehož partnerkou je známá moderátorka Gabriela Partyšová, chce podle informací iSport.cz sportovně „zničit“ slavnou Zbrojovku! V první fázi to znamená postoupit dříve mezi elitu. Má na to údajně připravenou miliardu korun. „Kdyby neměl pan Fait ambice, nejdu do toho. Chci pomoct,“ sdělil iSport.cz Libor Kleibl, nový ředitel klubu.

Úspěšný byznysmen Fait touží výsledky v Líšni dokázat, že na něj měli členové Regionální hospodářské komory počkat a domluvit se s ním, nikoliv s partou kolem advokáta Jaroslava Havla.

Vstup do konkurenčního klubu je prý jeho forma msty za to, že jeho jednání o odkupu majoritního podílu ve Zbrojovce už dvakrát nedopadla. Takže se osmapadesátiletý podnikatel naštval a rozhodl se nakopnout rozvoj jiného druholigového celku z předměstí Brna. Doteď skromného, poloamatérského. To se má změnit. „Zpočátku s tím pomůžu, aby to mělo hlavu a patu,“ prohlásil Kliebl, známý ze svého dlouholetého působení v Liberci. „Mluvit teď o cílech je předčasné, každopádně reálné je vše. I postup do první ligy. Už začínáme pracovat,“ dodal obyvatel nedalekých Ivančic.

Ambiciózní dravec Fait nedělá věci napůl, vždy chce být nejlepší. A nebojí se investovat. „Finančně je úplně jinde než noví majitelé Zbrojovky,“ potvrdil náš zdroj. „Rozjede to tak, že se lidé budou divit,“ dodal.

S Líšní si troufá na rychlý postup do nejvyšší soutěže, což by byl historický počin. Už v této sezoně má v plánu útok na barážové příčky, v té další přímo na první místo. Podobný scénář si přitom vysnili u největšího rivala.

Anketa Který brněnský tým postoupí dřív do první ligy? Zbrojovka Líšeň

Podle dostupných informací by měl Fait vybudovat nové mládežnické centrum a zrekonstruovat stadion v Kučerově ulici tak, aby vyhovoval prvoligovým regulím. Klub má úzce spolupracovat s FC Svratka (Žabovřesky), kde hraje fotbal jeho syn, údajně talentovaný teenager. Moderátorka Gabriela Partyšová je jeho „macechou“.

„Do SK Líšeň vstupuji s vizí vybudování silného brněnského klubu. Jako místní patriot bych si moc přál, aby kvalita fotbalu v Brně odpovídala postavení druhého největšího města v Česku. Naší společnou ambicí se stávajícím vedením je vytvořit takové podmínky, abychom si v letošní sezoně zajistili účast v baráži o první fotbalovou ligu. Pokud to nevyjde, o postup do nejvyšší soutěže budeme usilovat v příští sezoně. Dalším naším záměrem je vybudování špičkové mládežnické akademie, a to ve vzájemné spolupráci SK Líšeň a FC Svratka Brno,“ uvedl Fait.

Ve vedení Líšně má zůstat dosavadní šéf Karel Hladiš, srdce klubu. Novými tvářemi jsou podnikatel Pavel Crhan, jenž má silné vazby i na radnici a právě Kleibl, bývalý ředitel Slovanu Liberec. „Čeká nás hodně práce. Investice budou samozřejmě odpovídat ambicím,“ potvrdil Kleibl. Roli sportovního manažera bude mít zatím v gesci Hladiš. Jako dosud.