Mynář o rekonstrukci Zbrojovky, kádru i stadionu: Chceme pět a víc posil

Fotbal hrával v mládeži za Kunčice pod Ondřejníkem a Frenštát pod Radhoštěm. V hokeji vždycky fandil Vítkovicím a Třinci. „To mě tady nebudou mít rádi,“ usměje se investor Jan Mynář, výkonný šéf Zbrojovky. Nicméně slibuje, že se jednou rád zajde podívat do nové multifunkční arény na Kometu. A věří, že se rovněž brněnský fotbal dočká moderního domova. Bez něj je další rozvoj takřka nemožný. „Zastavit nás může snad jenom infrastruktura,“ shrnuje ambiciózní generální manažer.

Začněme něčím na odlehčení. Víte o tom, že je ve Zbrojovce třináctiletý hráč jménem Jan Mynář?

„Vím to. Taky jsme se tomu smáli. Hned první den jsme řešili něco na webu a zjistili, že už tam jeden Jan Mynář je.“

Co se vám za prvních pár týdnů v úplně novém prostředí povedlo?

„Primárně postavit vrcholové a sportovní vedení. Myslím, že jsme přijali řadu velmi zajímavých lidí. Možná že teď máme jeden z nejlepších týmů v českém fotbale. Angažovali jsme Michala Prokeše (ředitel mládeže), Josefa Andrleho (šéf kondiční přípravy), jsou tady Martin Jiránek (sportovní manažer), Pavel Zavadil (asistent áčka), Jan Polák (spojka mezi áčkem a U19). Oznámíme další dva kondiční kouče. Stavíme základ, abychom pak mohli přivést hráče už do něčeho, co je jasně nastaveno a má moderní koncept.“

Jednoduchý dotaz: Kdo tohle všechno platí?

„Do velké míry zatím my jako investor. Příjmová stránka klubu je mizerná. Paralelně s kluky z marketingu pracujeme na koncepci pro partnery s tím, abychom měli nejpozději před novou sezonou takovou strukturu, jaká má být. Chceme kombinovat lokální partnery s těmi mimo region. Brno má velký potenciál.“

To říká každý, kdo sem přijde. A dlouhodobě nic z toho. Proč by to za vás mělo být jiné?

„Doufám, že my ten obrovský potenciál konečně vytěžíme. Na to nemůžu odpovědět jinak. (úsměv) Je otázka, proč to doteď nešlo. Za mě je to problém celého českého fotbalu. Měst, která vytěžila jeho potenciál, není mnoho. Obecně mi v klubech chybí koncepce. A to už od mládeže. Vy musíte toho hráče minimálně od třinácti let tvořit, rozvíjet. Věřím, že tohle je ten rozdílový bod. Pilíř, díky němuž vytvoříme funkční fotbalový klub. Je škoda, že Česko neumí generovat top hráče. Přitom talent tady je. Například naši mladí hráči jsou velmi šikovní.“

Vypadli na vás ze skříně nějací kostlivci?