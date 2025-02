V Hradci si místo nevystřílel. Koubek dostane šanci ve Zlíně. Byl o něj zájem

Přetahovanou o útočníka Matěje Koubka (25) vyhraje Zlín. Pětadvacetiletý fotbalista míří z Hradce Králové na hostování do týmu lídra druholigové tabulky. Trenér Bronislav Červenka by forvarda měl mít k dispozici už zkraje týdne, aby ho mohl rychle zabudovat do sestavy pro čtvrteční pohárový duel na hřišti Plzně. „Vše je ujednáno,“ tvrdí zdroj iSport.cz.