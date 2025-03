Zlín ve druhé lize dál sbírá výhry a nuly. Weber: Nikdo ho už neohrozí

Náskok lídra F:NL na druhou Chrudim zmohutněl na devět bodů. Není důvod domnívat se, že Zlín najednou začne na jaře prohrávat. Červenkův výběr, byť byl přes zimu jen decentně doplněný, má na druhou ligu vysokou kvalitu. Rozdílové borce, a hlavně zkušenost. Hráči vědí, jak dojít k úspěchu. Na podzim kolikrát hrou nebavili, vstup do odvet se jim ovšem povedl i po této stránce. Ukázali jasně: Na postup jsme připravení!

„Věřím, že takto budeme hrát pořád. Výsledek je super,“ pochvaloval si Kopečný, autor prvního zásahu. „Nebyly to nějaké ofenzivní hody, ale drželi jsme míč a měli jsme to víceméně pod kontrolou. Prostějov byl dost zatažený, čekal jsem větší odpor,“ přiznal. „Kluci to zvládli velice dobře a zasloužili si podporu fanoušků. Děkujeme jim, že přišli. Soupeř toho moc neměl, výsledku 3:0 si vážíme,“ shrnul kouč Bronislav Červenka po téměř čtyřměsíční zimní přestávce.

V chladném pondělním večeru padaly pěkné góly. Při prvním se předvedl povedenou ránou pravý bek Kopečný, pak přišla dorážka Gruzínce Načkebii (první soutěžní branka v dresu Zlína) a v závěru využil kapitán Poznar střelou pod břevno ideální pobídku od Vukadina Vukadinoviče.

Nepomohla ani zvučná posila

Hanáci začali éru s novým koučem Jozefem Weberem mizerně, nepomohla jim ani zvučná posila Lukáš Budínský. „Jsem zklamaný,“ hlesl Weber. „Věděli jsme, že je soupeř dál, ale rozdíl byl velký. Zlín vypadal v úvodu sezony velice dobře, agresivně. Broňa (trenér Červenka) naučil hráče pracovat, vracet se do obrany. Jako bychom se jich zalekli. Měli jsme strach, naše aktivita nahoře byla malá. Od nás to byl špatný výkon, moc pozitiv jsem neviděl. Do pátku se musíme dát do kupy,“ vyhlížel už nadcházející domácí duel se Žižkovem.

Zlínští jeho tým předčili takřka ve všem. Kdo je přibrzdí? V neděli dopoledne se o to pokusí olomoucké béčko. „Venkovní zápasy jsou ohromně těžké,“ uvědomoval si jednatřicetiletý Kopečný, jenž se v dresu mateřského klubu trefil po osmi letech.

„Čekal jsem, že bude Prostějov víc kousat. Fyzicky jsme na tom byli líp, i když jsme hráli v týdnu zápas,“ připomněl čtvrteční MOL Cup (1:4) v Plzni. „Nejsme na žádném obláčku, není tady euforie,“ zdůraznil kouč Červenka, jenž poprvé střídal až v poslední čtvrthodině. Nakonec využil stejně jako protivník šest možností změn. „Chtěli jsme Tomíka Poznara střídat trošku dřív. Ale Prostějov hrozil ze standardních situací a on nám v tomto hrozně pomáhá. Chápu, že chtějí hrát všichni, ale já se na to musím dívat komplexně,“ upozornil.

V elitní jedenáctce vynechal i útočníka Matěje Koubka, posilu „last minute“ z Hradce Králové. „Určitě má potenciál dostat se do základní sestavy,“ ujistil kouč. „Je s námi týden, sžívá se s týmem. Je obrovsky pozitivní, charakterní. Má to ve svých rukách,“ dodal.

Fotbalová Chance Národní Liga - dohrávka 17. kola:

Zlín - Prostějov 3:0 (1:0)

Branky: 23. Kopečný, 49. Načkebija, 77. Poznar. Rozhodčí: J. Beneš - Podaný, Malimánek. ŽK: Matocha (Prostějov). Diváci: 1621.