Červenko, (ne)střídej! Ve Zlíně šlo na plac až šest náhradníků. Proč?

Proboha, co dělá? Vždyť střídáme pošesté! Fanoušci Zlína se vyděsili, když si rychle spočítali, kolikátého hráče se chystá kouč Bronislav Červenka poslat v průběhu druholigového utkání s Prostějovem (3:0) na plac. Omylu se nicméně nedopustil. Kvůli zranění hlavy Brazilce Kaká, jenž musel opustit hřiště, se oběma celkům automaticky navýšil počet výměn na šest. Využili toho. Nové pravidlo platí od začátku sezony v obou tuzemských profi soutěžích. „Ještě to není vžité,“ přiznává pravidlový expert Jiří Kureš pro iSport.cz.

Když se v 68. minutě zranil po vzdušném souboji obránce Kaká, bylo jasné, že trenérům přibude jeden slot na střídání a možnost využít šesti náhradníků. Většina přítomných na stadionu si to ale neuvědomila a domnívala se, že se trenéři přepočítali. „O tom, jestli hráč střídá z důvodu zranění hlavy čili otřesu mozku nebo podezření na něj, rozhoduje lékař daného týmu. Rozhodčí s tím nemá nic společného. Říká se to oběma kapitánům a čtvrtý rozhodčí to nahlásí i lavičce soupeře,“ vysvětluje Kureš s tím, že k uplatnění nového pravidla došlo od začátku ročníku už vícekrát.

Zpočátku v něm trošku plavali i sudí. Pravidlovému expertovi několik z nich volalo, jestli se celá věc týká pouze posledního možného střídání anebo by se šestá výměna mohla uplatnit kdykoliv v průběhu zápasu. Platí druhá varianta. Šest rotací je kvůli zranění hlavy nicméně maximum, o jednu se počet zvyšuje pouze v případě prodloužení. Tedy například v domácím MOL Cupu.

Zlínští využili šestého náhradníka v 88. minutě, kdy se dočkal premiéry Slovinec Tilen Ščernjavič. „Ptali jsme se na to a okamžitě jsme zareagovali. Dali jsme tam Tilena, ať taky nasaje atmosféru mistrovského zápasu,“ uvedl kouč Bronislav Červenka. Domácí tak nevyužili jen druhého gólmana Mateje Rakovana a mladíka Patrika Kulíška. Ještě před Ščernavičem poslal bonusového borce do akce rovněž trenér hostů Jozef Weber.

Vtipné je, že diváci na tribuně během druhé půle na Červenku křičeli, ať konečně střídá. Nakonec měli pocit, že střídal až moc…