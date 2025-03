Zlínský válec: výhra číslo 16! I díky dlouhým autům. Pískal hokejový manažer

Pikantní je, že duel rozhodoval dvaatřicetiletý Simon Vejtasa, marketingový manažer hokejové Olomouce. Jednalo se o jeho třetí zápas v roli hlavního sudího na profesionální úrovni. Ještě minulý víkend pískal divizi Kozlovice-Hranice.

A při své premiéře si fakt „užil“. Složitý problém řešil při gólu Vlašimi a pak i v závěru, kdy propadl do sítě jeden z Didibových autů do šestnáctky. Domácí se radovali z trefy na 2:1, ovšem sudí ji nakonec neuznal, neboť míč ze záložníkovy ruky nejspíš nikdo v cestě do sítě netečoval. Stoper Jakub Černín ho hlavou minul a balon prošel Kareemovi mezi nohama. Kuriózní moment s bystrým okem Vejsady a jeho kolegů. „Asi to rozhodčí viděl dobře,“ připustil Vukadinovič. „Auty jsou naše velká zbraň, máme vysoké kluky a těžíme z toho,“ dodal.

Didiba to nicméně zkoušel vytrvale dál a jeho další nához do vápna už po Kolářově prodloužení hlavou dorval důrazný Vukadinovič za Kotkova záda. „Věděli jsme, že to budou hrát,“ posteskl si Filip Lehký, zlínský odchovanec ve službách Vlašimi. Tam hostuje z pražské Dukly. Po zápase si vyměnil dres s velkým kamarádem Davidem Tkáčem. Svůj mu nedal. „Nemáme na zádech jmenovky a máme jen jednu sadu,“ vysvětlil v rozhovoru pro Českou televizi.

Aktuálně vede Zlín tabulku o osmnáct bodů! I díky parádní střele Cletuse Nombila o tyč. „Myslel jsem, že budeme hrát lépe a potrápíme je v ofenzivě víc,“ podotkl kouč poražených Aleš Majer. „Byli jsme nebezpeční a proti kvalitnímu soupeři jsme si výhru zasloužili. Už před vítězným gólem jsme měli hodně příležitostí. Z kluků jsem nadšený, jdou si za tím, i když ví, že to jednou nemusí vyjít,“ hodnotil spokojený trenér Červenka.

Výsledky 20. kola Chance Národní Ligy

Zlín - Vlašim 2:1 (1:1)

Branky: 10. Nombil, 86. Vukadinovič - 27. Biegon. Rozhodčí: Vejtasa - Lakomý, Pospíšil. ŽK: Černín, Ščernjavič, Nombil - Matoušek, Soukeník, Breda. Diváci: 2031.

Prostějov - Ostrava B 1:0 (0:0)

Branka: 49. Ševčík. Rozhodčí: Volek - Žurovec, Dohnálek. ŽK: Jakub Matoušek I, Jakub Matoušek II - Dvorník (trenér). Diváci: 857.