Poznar: Chci se loučit v první lize, Pivarníka bych potkal rád. Kdo ze Zlína může vystřelit?

Vrátil se z Trnavy do mateřského Zlína, aby mu pomohl k postupu do nejvyšší soutěže. Že to půjde výsledkově až tak hladce, je pro útočníka Tomáše Poznara (36) milým překvapením. Už je téměř jasné, že si přidá ještě jeden rok mezi elitou. A pak? U fotbalu chce zůstat, už pracuje na tom, aby byl na novou roli co nejlépe připraven. Mimo jiné dostudoval vysokou školu a udělal si zkoušku z polštiny. „Tyhle věci by se mohly časem hodit. Nechci být pak překvapený,“ vysvětluje v rozhovoru pro iSport.cz.

Zdá se, že to jde Zlínu ve druhé lize skoro samo. Anebo zdání klame?

„Náskok je skvělý. Je vidět, že za tím jdeme. Ukázali jsme, že to myslíme vážně. Ukazuje se vnitřní síla, kterou máme jako tým i klub celou sezonu. Není jednoduché neprohrát. Nám se to zatím daří a chceme tu sérii natáhnout, co nejdéle to půjde. Občas je to kostrbaté, hraje se na hlavně výsledek. Jindy vyhrajeme přesvědčivě. Pořád je znát, že mančaft drží při sobě.“

Umíte vysvětlit, v čem jste vždycky o něco lepší či efektivnější než soupeř?

„Zajímavá otázka…Určitě je důležitým faktorem skvělý brankář, Dostymu (Stanislavu Dostálovi) všichni věříme. Má spoustu nul. Máme i dobrou obranu. A pak je tady ten často omílaný rozdíl mezi první a druhou ligou. Prvoligové celky mají větší útočnou sílu. Vypracují si pár šancí a dokážou z nich dát gól. Umí soupeře víc zatlačit, zvládnou lépe finální a předfinální fázi.“

O soutěž níž vám toho vzadu víc projde, že?

„Ve druhé lize jsou hráči rychlí i silní, čísla jsou stejná. Ale ve finále ta kvalita chybí. Kolikrát jsme měli i štěstí a dokázali jsme zápas překlopit na naši stranu. Celá sezona si hezky sedla. Trenér nás semkl a zapadl do toho i Pavel Hoftych (poradce sportovního úseku). Ve fotbale se pohybuje dlouho, má dobrý vztah s hráči i komunikaci s majitelem. Je lidský a hlavně má velký přehled o hráčích. V Česku i na Slovensku. Prostředí se zkrátka vyčistilo správným směrem.“

Platí, že příští ročník bude váš poslední?