Už ve středu proti Prostějovu povede Martin Svědík (50) poprvé fotbalisty Zbrojovky Brno. Páteční duel ve Zlíně (1:1) ještě sledoval pouze z tribuny, dočasnému kouči Marku Zúbkovi do práce nezasahoval. Teď už je ale mužstvo „jeho“. „Byl pro nás prioritou,“ uvedl ke jmenování známého trenéra Martin Jiránek, sportovní manažer druholigového klubu.

Padesátiletý Svědík si s sebou přivedl do jihomoravské metropole oblíbené asistenty Jiřího Saňáka (v lize vedl naposledy Pardubice) a Jana Baránka, s nimiž spolupracoval ve Slovácku. V realizačním týmu zůstal druhý asistent Pavel Zavadil. Po sezoně by podle informací iSport.cz ještě mohl přijít kondiční kouč. Buď Pavel Čvančara, nebo Miroslav Mikšíček, který je stále vázán v Uherském Hradišti.

Novému trenérovi vedení Zbrojovky hodně věří, staví mu realizák podle jeho představ. Má jít o dlouhodobější spolupráci, byť je údajně pořád otevřený Svědíkův pozdější odchod do Plzně, až v ní skončí Miroslav Koubek. „Martin Svědík v sobě spojuje nespornou fotbalovou erudici, zkušenosti a v neposlední řadě také obrovskou chuť do práce. Má jasnou vizi, kam chce tým dále směrovat a rozvíjet. Dostane od nás pro svoji práci maximální podporu. Nadšení jsme také ze složení realizačního týmu, Jan Baránek i Jiří Saňák představují progresivní a moderní trenérskou školu,“ uvedl Jiránek. V roli trenéra brankářů je dál Tomáš Čechovič.

Zúbek s asistentem Karlem Kroupou mladším se vrátili do béčka. „Pan Svědík je bezesporu jeden z nejlepších trenérů nejen v České republice. Jeho příchod je pro nás obrovským posílením. Společně uděláme maximum pro to, abychom Zbrojovku vrátili tam, kam historicky patří,“ konstatoval předseda představenstva Jan Mynář.

Je to pro mě výzva, říká Svědík

Zbrojovka prožívá šílenou sezonu, místo návratu mezi elitu tvrdě bojuje o záchranu. V pátek si pomohla remízou 1:1 na hřišti suverénního Zlína. Další zápasy už bude mít na zodpovědnost Svědík se svými kolegy. „Angažmá v Brně pro mě představuje výzvu,“ sdělil strůjce úspěchů Slovácka v rozhovoru pro klubový web.

„Vždy jsem Zbrojovku vnímal jako jednu z nejtradičnějších fotbalových značek Česka a mým cílem je pomoct navrátit ji mezi respektované a úspěšné sportovní organizace. Jednání s vedením klubu byla intenzivní a přiznávám, že jsem další kariérní krok velmi pečlivě promýšlel. Představené vize a v neposlední řadě také obrovský potenciál klubu a celého regionu byly v součtu velmi přesvědčivým argumentem. Přicházím do neveselé sportovní reality, ale do odhodlaného a jednotného týmu. Cítil jsem, že jediným férovým postupem z mé strany bude okamžité zapojení do práce. Společně musíme zachránit druhou ligu, abychom stejně tak společně mohli pracovat na dalších postupných cílech,“ shrnul svou motivaci pro překvapivé angažmá.