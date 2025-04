Svědík na lavičce Zbrojovky nebude! Teď ho potřebuje rodina. Objeví se na derby?

Vstoupit do diskuse (

Fanoušci Zbrojovky si musí počkat na to, až uvidí Martina Svědíka (50) na lavičce svého týmu. Uznávaný kouč dle původní dohody vynechá středeční duel druhé ligy s Prostějovem. Podle informací iSportu kvůli zdravotním potížím v rodině. Vážně ohrožena je i jeho účast při sobotním derby v Líšni, ovšem není prý vyloučeno, že se nakonec přímo v dějišti objeví a povede tým. Každopádně na tréninky a přípravu na utkání dohlíží už od neděle. „Taky s tím ještě mohli týden počkat,“ pousmál se Jozef Weber, kouč Svědíkova prvního soupeře.

Angažmá žádaného Martina Svědíka v Brně vzbudilo poprask i u konkurence. Nejdříve nástupce Marka Zúbka nepřímo vyzve jeho dlouholetý dobrý známý Jozef Weber. O tom, co se peče, měl echo ještě o něco dříve, než se celá věc dostala ven. „Český rybníček je malý,“ podotkl.

Přesto ho překvapilo, když bývalý úspěšný kouč Slovácka skutečně kývl poslednímu celku druhé ligy. „Logiku to dává. Zbrojovka je na Moravě po Baníku druhý nejslavnější a nejstarší klub. Když chce vzít mužstvo po delší době, nemohl to udělat v lepší situaci. Ten tým může jít jenom nahoru,“ vystihl.

Na Srbskou dorazí Weber ve středu s Prostějovem, ovšem na druhé lavičce bude pouze dvojice asistentů Jiří Saňák - Jan Baránek mladší. Hlavní kouč bude důležitý zápas sledovat na dálku z východních Čech, neboť potřebuje být blízko u rodiny. S touto situací seznámil vedení Zbrojovky dopředu, ještě před podpisem dlouhodobé smlouvy.

V plánu je, že vynechá první dva duely a ostrou premiéru zapíše až další sobotu proti Olomouci B. Varianta, že se tento víkend otočí v Líšni, každopádně pořád existuje. Pokud mu to soukromé záležitosti dovolí, bude připraven na brněnské derby operativně vyrazit. „Kontrakt je dlouhodobý, ale jeho délku zveřejňovat nebudeme,“ uvedl pro iSport Jan Mynář, generální manažer klubu.

Do konce soutěže zbývá osm kol, což je podle Webera dostatečně dlouhá doba na to, aby Svědík dokázal zvadlé mužstvo nakopnout a v poklidu dovést k záchraně soutěže. „Jsem přesvědčený, že nastane výrazné zlepšení. Koncentrace hráčů bude daleko větší, budou se chtít ukázat,“ uvedl. „Všichni víme, co Martin udělal ve Slovácku. Potkávám se s ním od začátku kariéry. Už když trénoval Pardubice, pevnost jeho týmu byla velmi dobrá. Určitě bude klást důraz na organizaci hry a změna se projeví už v nejbližších dnech,“ ujistil trenérský kolega, který si pro oživení projel standardní situace a rozehrávku z dob Svědíkovy éry v Uherském Hradišti.

Ve středu večer si nicméně ruku nepodají. „Jestli tam bude osobně nebo ne, to hru neovlivní,“ soudil Weber.