Líšeň bez Podroužka, před derby vybrala jiného manažera. A od léta se Zbrojovkou na Srbské?!

Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 1 )

Vstoupit do diskuse ( 1 )

Už je to jisté. Jan Podroužek, bývalý novinář deníku Sport a webu iSport, se podle našich informací novým sportovním manažerem druholigového SK Líšeň nestane. Klub, který cílí na historický postup do nejvyšší soutěže, zvolil ze tří finálních kandidátů jiné jméno. Ve fotbale dosud nijak „profláklé“. Oznámí ho ke konci měsíce s nástupem od 1. května. „Pan Fait (majitel Igor Fait) si všechny kandidáty vyslechl,“ uvedl pro iSport výkonný ředitel Petr Kuba.

Středeční bitva na hřišti Sparty B je předkrmem před sobotním vrcholem jarní sezony. Do Líšně dorazí městský rival Zbrojovka, která před pár dny oznámila příchod renomovaného trenéra Martina Svědíka. I bez něj by mělo derby extra nádech. A co teprve s ním…

Byť zatím není jasné, zda mu rodinné důvody umožní vést tým „live“, stadion v Kučerově ulici pro 2500 lidí bude narvaný. Rivalita je obrovská. I díky miliardářům Igorovi Faitovi a Vojtěchovi Kačenovi, kteří začali masivně podporovat brněnské celky. Oba mají vysoké ambice, které začínají co nejrychlejším průnikem mezi elitu. Líšeň tam chce být dřív, také k tomu má mnohem blíže.

Anketa Který brněnský tým postoupí dřív do první ligy? Zbrojovka Líšeň

Domácím půjde v sobotu po poledni o další atak barážové příčky, sousedovi o udržení v soutěži. Navíc budou oba rivalové od léta s vysokou pravděpodobností sdílet jeden „domov“ v Srbské. Líšeň by mohla hrát v Králově poli v případě postupu přes baráž i první ligu. „Pan Fait na zápase určitě bude,“ ujistil Kuba pro Sport.

Nejen, že majitel firmy Jet Investment dorazí na tribunu. Po utkání nepochybně sejde i do šatny za hráči, jak má ve zvyku. „Minule mi trošku vynadal. Říkal, že to bylo zbytečné,“ uvedl záložník Roman Potočný, vyloučený proti Baníku B (0:0). Devětapadesátiletého byznysmena fotbal pohltil, na jaře nevynechal ani jeden duel. Dokonce se vydal až do Varnsdorfu, kde viděl porážku Valachovičova výběru.

Stadion problémem Zbrojovky i Líšně, jak to bude?

Postupové ambice (za rok) má i Zbrojovka, větší a tradičnější klub. V ní se nově angažuje Vojtěch Kačena, boss prosperující společnosti Second Foundation. S financováním už nějakou dobu pomáhá vlastníkům z firmy OneCap, jeho vliv brzy ještě vzroste. S Faitem se osobně neznají. „Buďme rádi za každého úspěšného člověka, který chce dávat peníze do fotbalu. Úroveň půjde nahoru,“ nepochyboval Kuba. „Zbrojovce nepřeju, aby byla tam, kde je teď,“ dodal.