Drama ve druhé lize, kdo (ne)chce do baráže? Žádný z kandidátů nemá vhodný stadion

5. místo, 37 bodů

Zbývající zápasy: Sparta B (V), Opava (D)

Jan Jícha, sportovní manažer: „O té malinké šanci víme, počítat umíme. Soutěž je extrémně vyrovnaná, neznám podobnou jako je naše druhá liga. Kluci motivaci mají. Ale zkomplikovali jsme si to remízou s Varnsdorfem a čeká nás Sparta B, která má z celé soutěže nejlepší formu. Za mě by to už měl dotáhnout Vyškov. Pokud by se nám podařilo postoupit, museli bychom to narychlo řešit. Do konce víkendu o tom určitě přemýšlet nebudeme, nic se nezmění. Před třemi lety jsme hráli baráž s Teplicemi a nahlásili jako domácí stadion pro ligu Příbram. Teď by přicházela do úvahy Jihlava a v Praze nejspíš jedině Bohemka. Určitě bychom řešení našli. Sportovní stránka se dá relativně rychle dohnat.“

Stadion pro první ligu: Jihlava, Praha

Fotbalisté Vlašimi si poradili s rezervou Baníku • fcsbvlasim.cz / Kristýna Hejnová