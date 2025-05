Potvrzeno. Vyškov se po sezoně přestěhuje do Příbrami, jiné řešení prý neexistovalo

Jednatel vyškovského fotbalového klubu Martin Chalupecký potvrdil, že účastník druhé ligy se po sezoně přestěhuje do Příbrami, Vyškovu zůstane šestá nejvyšší soutěž. V rozhovoru na klubovém webu uvedl, že jiné řešení nebylo. Znamená to také konec profesionálního fotbalu v Drnovicích, kde mělo mužstvo svůj azyl.

Dvě kola před koncem se MFK drží na třetí příčce druholigové tabulky zaručující baráž o účast v nejvyšší soutěži. Poprvé teď některý z členů vedení potvrdil stěhování do Příbrami, o kterém se v posledních dnech spekulovalo a proti němuž protestují fanoušci týmu.

Podle Chalupeckého jde o jediné možné řešení. Ujistil, že klub k němu sáhl poté, co vyčerpal všechny možnosti najít nové působiště místo dosluhujícího stadionu v Drnovicích kdekoliv na Moravě.

„Loni jsme hledali azyl pro první ligu a nakonec ho našli až u Bohemians (v Praze). Letos byl úkol jasný - najít stadion, který splňuje podmínky pro profesionální fotbal a kde se zároveň nehraje první ani druhá liga. A víte, kolik jich v Česku momentálně je? Jeden. V Příbrami,“ uvedl jednatel.

„Naše snaha původně směřovala do blízkého okolí, aby řešení dávalo smysl i z hlediska logistiky. Vždy by se ale de facto jednalo o fúzi, a to znamená i zánik klubu. Vyzkoušeli jsme opravdu všechno, ale z různých důvodů to nikdy nevyšlo. Nemáme žádnou jinou možnost,“ řekl Chalupecký.

Do Příbrami se přestěhuje A-tým, Vyškovu po odštěpení béčka a mládeže zůstane 1.A třída, kterou bude moci hrát na svém stadionu ve Vyškově.

Z města tak odejde i ambiciózní americký majitel Blue Crow. „Bohužel pro majitele, jako je Blue Crow, zde nedokážeme zajistit odpovídající perspektivu v infrastruktuře, takže MFK Vyškov bude pokračovat bez nich,“ uvedl Chalupecký.

Cílem pro závěr sezony podle něj zůstává postup do první ligy.