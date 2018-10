Ščasný po Polné: Nervózní jsem nebyl. Nelze takhle zahazovat šance

Za brankami drobného stadionku v Polné na Vysočině vyrostly dvě mobilní tribuny, na největší tuzemský klub se dorazilo podívat téměř tři a půl tisíce lidí. Sparta ve výrazně kombinované sestavě, kdy dostala příležitost celá řada náhradníků, povinnost zvládla. Hlavně v koncovce jí to ovšem skřípalo.

Byl duel proti soupeři z divize složitější, než jste čekal?

„Bylo to těžší proto, že jsme se šancemi nakládali tak, jak jsme nakládali. Sami jsme si to zkomplikovali.“

Budete právě řešení finální fáze hráčům nejvíc vyčítat?

„Rozebereme si to. Hlavně z levé strany jsme spoustu možností nevyužili. Tohle byl zápas, ve kterém jsme měli rychle vést o čtyři nebo pět gólů a pak ho jen dohrát. Za stavu 0:0 nebo 1:0 není možné, abychom neproměnili tolik šancí.“

Těší vás, že alespoň v závěru jste dokázali skóre navýšit?

„Určitě to vypadá lépe, než kdybychom vyhráli 2:1. Na postupu by se ale nic neměnilo, bylo to jen kosmetické upravení. V zápase mě zajímaly i jiné věci než pouze výsledek.“

Byl jste po snížení domácích nervózní?

„Přiznám se, že ne. Mám už dost zkušeností, vím, že takoví soupeři na konci začnou hrát vabank, bez zábran. Ale případně by se prodlužovalo, nebyly by penalty. Věděl jsem, že i v případě vyrovnání bychom to utkání dokázali zvládnout. Spíš mi vadí řešení naší koncovky a taky to, že jsme soupeře ve druhém poločase pustili do dvou dobrých možností.“

Sparta v posledních letech v poháru moc úspěšná není. Zdůrazňoval jste hráčům, že soutěž musí brát vážně?

„Jednoznačně. Ale nemyslím si, že by byl přístup hráčů špatný. Sice jsme hodně proměnili sestavu, ale pořád jsme Sparta a hráli jsme proti týmu z divize. Přístupu jsem se nebál.“

V dalším ligovém utkání v Olomouci nastoupíte bez vykartované opory Nicolae Stancia. Mohl i tenhle duel posloužit jako test, jak vám to bez něj půjde?

„Zápas v Olomouci máme pořád v hlavě, cestou do Polné jsme si její zápasy s Tomášem Rosickým a Radkem Kováčem pouštěli, chystáme se. Ale sestava byla diametrálně odlišná od té běžné, to platí i o soupeři.“

Jaký je stav Matěje Pulkraba, který musel pro zranění střídat?

„Má něco s lýtkem, uvidíme po vyšetření. Doufám, že bude v pořádku.“