Polná se chystá na Spartu! Klub přidal tribuny, má i hráče z Ligy mistrů

Studenti nepůjdou do školy, pracující si berou dovolenou. Do Polné dnes přece přijede Sparta a pro místní divizní hráče je to životní zážitek. Pětitisícová obec z Vysočiny bude při zápase 3. kola MOL Cupu (15.30) vzhůru nohama, na stadionek se narve kolem tří a půl tisícovek lidí. Když se záložník Jiří Klíma dozvěděl v práci při svačině výsledek losu, upadl mu z ruky na zem řízek….