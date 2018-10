Polná den po vyřazení od Sparty. Nestačím přijímat gratulace, říká šéf

Dozvuky parádního odpoledne, ve kterém amatéři potrápili slavného obra, však ještě chtě nechtě potrvají. Nutno dodat, že všechny jsou pozitivní, neboť Polná uspořádala akci na velmi vysoké úrovni.

Montované tribuny, improvizované parkoviště, servis pro média, hezky připravené hřiště i útulné zázemí. Vše na podtrženou jedničku s hvězdičkou. „Nestačím přijímat gratulace a poděkování, že celý fotbal včetně organizace proběhl perfektně. Všichni byli spokojení,“ těší Skočdopoleho, který je rovněž starostou.

Zážitek umocnil i průběh samotného zápasu, ve kterém domácí dlouho statečně vzdorovali. Až v závěru Letenští díky fyzickým silám stvrdili svůj postup dvěma slepenými góly. „Hoši ze sebe vydali maximum. Rozdíl byl znát, ale vytvořili si několik šancí. Kdyby nám někdo před utkáním řekl, tak bychom tomu ani nevěřili. Vždyť v 88. minutě to bylo ještě 1:2!“ kroutí pochvalně hlavou ještě teď předseda oddílu.

Chvílemi Spartě dokonce hrozilo prodloužení, což by vzhledem k absenci umělého osvětlení mohl být problém. „Lidé sice kluky hnali, ale upřímně přiznávám, že mě ani nenapadlo, že bychom to dotáhli až do prodloužení. A že by byla tma? Ke konci začalo svítit sluníčko, takže bychom to těsně stihli dohrát,“ směje se.

Taky byste čekali, že po heroickém výkonu přijde na řadu oslava a nějaké to pivo až do pozdních hodin? Omyl. Hráči se po náročném dnu těšili do postele. „Kluci byli tak vyšťavení, že šli po zápase rovnou domů. Nedá se nic dělat, ráno totiž museli do práce a do školy,“ připomíná s úsměvem Skočdopole. „Probrali jsme to v krátkosti s vedením. Po utkání jsem všem smskou poslal poděkování za perfektní reprezentaci klubu,“ dodává boss.

Osobně to nestihl, protože už musel myslet na to, jak dát celé město zase co nejrychleji „do pořádku“. „Dnes už byste nepoznali, že se tady včera hrál tak výjimečný zápas. Všechny tribuny už jsou rozmontované a odvezené, zase budeme žít ten svůj divizní fotbalový život,“ říká Skočdopole. „Chystáme se na vedoucí Blansko, je to pro nás týden pravdy!“

Na Vysočině tak ze Sparty zůstanou už jen vzpomínky a památeční vlaječky.