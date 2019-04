Frydrych: Chci dokázat, že můžu hrát častěji. Góly? Musíte to umět, smál se | iSport.cz

Před vaším gólem ale chvíli trvalo, než jste odpor Karviné zlomili.

„Do zápasu jsme vstoupili dobře, během prvních tří minut jsme měli dvě gólové šance. Ale neproměnili jsme je a potom si na sebe trošku zvykali. Hráli jsme v úplně nové sestavě, takže to nějakou dobu trvalo. Karviná měla jednu velkou příležitost, kdy mohla jít do vedení, ale naštěstí jsme to přečkali. Ke konci poločasu pak přišly dva góly, které nás uklidnily. A bylo rozhodnuto.“

Zase jste se prosadil střelecky. Čím to je, že i z pozice obránce se vám tak daří?

„Musíte to umět… (usměje se) Jsem rád, že jsem se dostal do sestavy a mohl zase hrát od začátku. Navíc pomoct týmu vítězným gólem. Ale nejdůležitější je, že jsme vyhráli.“

Trenér Trpišovský nedávno na tiskové konferenci říkal, že kdyby z vás někdo v dorostu udělal útočníka, hrajete v reprezentaci.

„To nemůžu posoudit. Ale i když hraju obránce, snažím se do vápna dostávat. Vím, že občas se to ke mně odrazí. S Karvinou jsem zase měl štěstí, že mi tam míč přiťukl obránce, tak jsem to uklidil. Jsem rád, že mi tam góly padají, i když jinak tolik nehraju. Můžu trenérovi ukázat, že bych si třeba zasloužil hrát častěji.

Jak důležité bylo, že jste stihli dát dva góly do přestávky?

„Hodně důležité. Karviná určitě věděla, že když povedeme 2:0, bude to už mít těžké.“

Nečekal jste, že bude přece jen vzdorovat víc?

„Oni nepřivezli nejdůležitější hráče, které zřejmě šetřili na ligu, kde je čekají důležité zápasy. Postavili kluky, kteří tolik nehrají a nemají zkušenosti. Pro ně to byl velký zápas a chtěli se ukázat, takže ze začátku to nebylo úplně jednoduché. Ale když jsme se dostali do vedení, už jsme si to dokázali pohlídat.“

Jak vysoko MOL Cup vzhledem k nabitému programu stavíte? Chcete obhájit trofej?

„Určitě. Je jednou z trofejí, kterou chceme získat. Sice nastoupili jen dva hráči ze sobotní ligové sestavy, ale bylo vidět, že kvalitu máme i na lavičce. Všichni jsme připravení. Ukázali jsme, že můžeme hrát taky.“