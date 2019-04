Barošova ruka? Za blbce budeš ty, říkal mu rozhodčí Královec | iSport.cz

Milan Baroš skáče na centr, s jednou rukou nahoře, Taras Kačaraba s ním jde do souboje. Od útočníkovy horní končetiny, nebo od obráncovy hlavy letí balon do sítě. I když se to Liberci nelíbí, sudí Pavel Královec po konzultaci branku uznává.

Milan Baroš z @fcbanikostrava dal vyrovnávací gól na 1:1 ve čtvrtfinále @MOL_Cup pravděpodobně rukou. pic.twitter.com/5MKoX9RFY8 — Radek Wiglasz (@hippo9cz) 3. dubna 2019

Jak jste to na první dobrou viděl vy?

„První, co jsem si řekl, bylo: Vlastní gól. Hlava toho obránce. Pak přišla následná reakce jiného libereckého hráče, zlobil se, že to byla ruka, k němu se přidali další, jak to bývá. Klasika. Ale doteď vůbec nevím, záznam podle mě tak z devadesáti procent potvrzuje, že to byl vlastňák. Je tam i vidět, jak se obránci (Taras Kačaraba) rozčepýří vlasy na hlavě. Sledovali jsme to na videu s delegátem, zvětšovali, ale jasný důkaz není.“

Vy jste se ptal i Milana Baroše, jak se to seběhlo. Co vám odpověděl?

„Říkám mu: Bary, hrál jsi rukou? – Já nevím, já jsem tou rukou nehrál. – Tak počkej, jo, nebo ne? – Já nevím, já jsem šel do souboje a nevím, jestli jsem zahrál rukou.“