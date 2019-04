Hašek: Každý si myslí, že Bohemka je bojovná, ale jen souboje nám nesedí | iSport.cz

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 25. Souček, 45+3. Souček Hosté: Sestavy Domácí: Kolář – Frydrych, Ngadeu, Deli, Bořil – Král, Souček – Masopust, Hušbauer (C), Olayinka – van Buren. Hosté: Heča – Zahustel, Costa (C), Štetina, Hanousek – Hložek, Hašek, Frýdek, Kanga, Plavšič – Drchal. Karty Domácí: Costa Hosté: Frýdek, Kanga Rozhodčí Pechanec – Paták, Dobrovolný, Ardeleanu. Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice

Byli jste blízko senzace...

„Je to zklamání, protože jsme byli jeden zápas od ohromného zážitku, navíc s možností vyhrát pohár. Bohužel jsme na Baník nestačili, rozhodla jedna tečovaná střela... Bylo to utkání – když to řeknu slušně –, které moc fotbalové krásy nenabídlo. My jsme podali horší výkon, než na jaký jsme na jaře zvyklí. Těžko říct, do jaké míry to bylo způsobeno naší horší okamžitou sportovní formou a do jaké způsobem ostravské hry. O tom se můžete bavit vy novináři a fanoušci, ale nikdy na to nikdo nepřijde. Ani já to nevím úplně přesně. Dnes to byl souboj, souboj, souboj, což nám úplně nevyhovuje, ačkoli si o nás každý myslí, že Bohemka je bojovná.“

Ve druhé půli jste se však zvedli, ne?

„Čekal jsem, kdy se do zápasu dostaneme, kdy to přijde, že si vypracujeme nějaký souvislý tlak a uděláme hezké akce. Ale to se nestalo a pak zápas skončil, takže ze hry a fotbalu dobrý pocit nemám, jinak to byl fotbalový svátek v krásné atmosféře. Bohemáci mají asi stejné pocity jako já, kdežto lidi, co fandí Baníku, teď mají fiestu. Musíme si to zhodnotit, ale priorita je zregenerovat a veškerou pozornost vrhnout do zápasu na Slovácku.“

Tam potřebujete vyhrát.

„Nejlépe samozřejmě vyhrát, protože nám to otevírá možnost dostat se do prostřední skupiny, případně mít slušný bodový polštář v té dolní skupině. Ale každý bod z venku by pro nás byl zajímavý.“

Rozhodla dnes zkušenost Baníku? Na některé vaše hráče mohla dolehnout tíha okamžiku.

„Můžeme se jen domýšlet. Sice se taková úvaha nabízí, ale já si to nemyslím. Tohle bylo zkušené mužstvo, které má za sebou slušnou jarní sérii. Nebyl žádný důvod, abychom se Baníku báli nebo abychom se lekli okamžiku semifinále.“

Až opadne zklamání, převládne hrdost na to, co jste dokázali? Celá bohemácká obec ožila.

„To je samozřejmě skvělý, Bohemka si postupem do semifinále polepšila. To je PR, co? (usmívá se) Ale my to musíme orazítkovat v lize, kde máme své starosti. Pokud bychom se nám v sobotu podařilo dostat do prostřední skupiny, můžeme sezonu rovnou ohodnotit jako velmi úspěšnou. Bohužel však existují i jiné varianty a starosti, takže pocitem hrdosti se teď určitě zabývat nebudeme.“

Může tento tým v příští sezoně dokázat něco podobného? Tedy za předpokladu, že bude zdravý, s tím se potýkáte celý rok...

„No... Puškáč pořád není v pořádku, Júsuf měl zase čtrnáct dní virózu. Minule po třiceti minutách padl vyčerpáním, dnes stejnou porci zvládl, ale bohužel už je třicáté kolo. Nečas má zlomený nos, takže zbývá dorostenec Koubek. Tyto rozhovory dělám celý rok, ale pořád jsme se nedopracovali k tomu, abychom měli k dispozici dvě zdravé a natrénované devítky na ligové úrovni. S nimi bychom naše plány mohli spřádat pozitivněji, ale co bude příští rok, to je pro mě daleko. Nevím přesně, kdo odejde, kdo přijde, takže by bylo předčasné se o tom bavit.“