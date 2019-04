MOL Cup: Baník Ostrava - Bohemians 1905 1:0. Hrubý poslal Ostravu šťastnou střelou do finále | iSport.cz

Vítěz Mol Cupu má jistou účast ve třetím předkole Evropské ligy. Ovšem je tu reálná šance, že by šel přímo do její základní skupiny. A to v případě, že vítěz probíhajícího ročníku EL si ve své domácí soutěži zajistí přímý postup do EL, jako se to poštěstilo Zlínu v ročníku 2017/2018 díky Manchesteru United. Tato varianta je možná u všech čtyř semifinalistů, protože Chelsea, Arsenal, Valencia i Frankfurt se ve své lize pohybují na hraně mezi přímým postupem do LM a EL.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12. Hrubý Hosté: Sestavy Domácí: Budinský – Pazdera, Procházka, Stronati, Fleišman (C) – Fillo, Jánoš, Hrubý (85. Mešaninov), Granečný (46. Holzer) – Kuzmanović, Šašinka O. (70. Jirásek) Hosté: Valeš – Hůlka, Šmíd, Pokorný – Dostál, Jindříšek (C) (60. Hašek), Vacek, Bartek – Reiter (77. Záviška), Puškáč (64. Yusuf Helal), Vaníček Karty Domácí: Jánoš Hosté: Šmíd, Vaníček, Dostál Rozhodčí Marek – Blažej, Hock Stadion Městský stadion, Ostrava-Vítkovice Návštěva 10 712 diváků