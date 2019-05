Baroš vyléčil zranění. Ve finále poháru může být trumfem Baníku | iSport.cz

Podle informací deníku Sport sice není pravděpodobné, že by Milan Baroš nastoupil do večerního utkání od první minuty, už jen vědomí, že je legenda na lavičce a do hry dřív nebo později zasáhne, však dodává Baníku ohromnou psychickou sílu. A fanouškům obou táborů extra dávku emocí.

„Milan je v dobrém nastavení, proto byl s námi na lavičce už v minulém utkání jako morální vzpruha. Kdyby to v neděli hořelo, tak bychom ho tam dali, ale jen to dýmilo, takže se šetřil. Třeba na středu,“ naznačuje ostravský kouč Bohumil Páník.

Baroš naposledy nastoupil v pohárovém semifinále proti Liberci na začátku dubna, vstřelil gól, vydržel hodinu. Od té doby pauzíruje. A Baník se bez něj střelecky trápí, neskóroval již pět zápasů. „Je to skvělý útočník, ve vápně to umí, s ním budou určitě silnější,“ myslí si záložník Slavie Josef Hušbauer.

Jeho a trenérovu tezi o Barošově startu však příliš nesdílí obránce Michal Frydrych, jenž se s bývalým (a možná i budoucím) spoluhráčem bavil v neděli během zápasu při rozcvičování. „Byl jen v teniskách. Těžko říct, jestli je připraven, třeba nás chtěl Baník jen zastrašit,“ usmívá se ostravský odchovanec.

Dnes nicméně půjde o tvrdou válku, nikoli o psychologickou hru. A tu MB27 umí jako málokdo jiný. Vzhledem k očekávanému opatrnému rozestavení s pěti obránci a čtyřmi záložníky bude na hrotu zřejmě operovat osamocený Nemanja Kuzmanovič. A právě Srba by jako žolík mohl vystřídat kapitán a zatopit tak africké stoperské dvojici v závěru duelu, který se může protáhnout až na 120 minut a penalty.

Ostatně i v nich by Baroš svému týmu pomohl. V této sezoně sice Ostravští kopali jedinou – a tu Jiří Fleišman proti Plzni neproměnil – v minulých ročnících a ve většině předchozích angažmá však 37letý forvard prokazoval sebevědomí a vysokou úspěšnost při jejich zahrávání. Penaltových videí například od tureckých fanoušků z Barošova působení v Galatasaray Istanbul je na YouTube k zhlédnutí několik.

„Bylo by skvělé, kdyby byl Milan naším faktorem X. Doufáme, že bude hrát od začátku nebo tam aspoň naskočí pak. A kdyby finále rozhodl, bylo by to super pro něj, Baník i celou Ostravu,“ přeje si sladkou tečku za svého spoluhráče i záložník Robert Hrubý.

Před třemi roky vyhrál Baroš český pohár s Mladou Boleslaví, stejnou trofej získal i ve francouzském Lyonu (2008), byť druhou polovinu sezony strávil na hostování v Portsmouthu, v jehož dresu slavil vítězství v FA Cupu. V Anglickém ligovém poháru zvítězil na začátku kariéry v Liverpoolu (2003).

Přidá dnes další kus do své sbírky?

