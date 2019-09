Nečekaný hrdina Baníku! Postup v poháru proti "svým" trefil stoper Pokorný | iSport.cz

Jak vám chutnal první gól v Baníku?

„No, chutnal! (úsměv) Každý gól v Baníku chutná, a že to bylo zrovna do branky Hradce, tak to je prostě... Ne štěstí, ale jednou to tam padnout muselo a zrovna to tam padlo Hradci. Smolič (Tomáš Smola) mi řekl, ať jdu na přední, tak jsem tam naběhl a míč mě zrovna trefil. Hecovačka s klukama z Hradce ale nebyla, i když s některými si pravidelně píšu.“

Neuklidnili jste se však paradoxně tím brzkým vedením až moc?

„Nevím, jestli uklidnili, pak jsme moli dát z dalšího rohu klidně druhý gól. Dneska nám to ale moc kombinačně nešlo, museli jsme více bojovat, protože Hradec hrál naopak kombinačně dobře, na tři ve středu, drželi balon a hrálo se nám proti nim těžce, i když je to druhá liga.“

Sestava byla odlišná oproti ligovým zápasům. Museli jste si na sebe trochu zvykat na hřišti?

„To není o zvyku, trénujeme spolu dvakrát denně a trenér se takhle rozhodl to postavit. Jsem rád, že jsem dostal šanci.“

Moc jich ale nedostáváte...

„Alespoň mám herní vytížení v béčku, ale je to náročné jak psychicky, tak fyzicky, protože hrajete takto těžký zápas zhruba po dvou, třech měsících. Jsem rád, že můžu hrát alespoň za to béčko, kde mě trenér staví pravidelně. Beru to tak, jak to je.“

Zpět k zápasu. Dlouho to bylo jedna nula, nevkrádala se trochu lehká nervozita z možného zdramatizování?

„To si nemyslím, že by nějaká nervozita byla. Fanoušci nás hnali dopředu a myslím si, že kluci hráli i těžší zápasy, než tento v poháru. Možná, kdyby jim tam padla ta tyčka z přímáku po mé chybě, tak by závěr byl nervóznější, ale takhle ne. Pak to tam padlo nám.“

Čekají vás tři domácí zápasy v řadě, bude těžké potvrdit to výhrami?

„Každý zápas je jiný, toto byl pohár, pak přijde liga, kde potřebujeme body jako sůl.“