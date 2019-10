Pohárový specialista Páník: Až jsem se divil, kde kluci ještě mají rezervy | iSport.cz

Kde se to v hráčích vzalo, že vydrželi se Slavií běhat 120 minut a celý zápas byli lepší?

„Je to pro ně obrovská odměna, dali do toho všechno. Je vidět, kde až můžou sáhnout, kde mají rezervy. To, co jsme obdivovali na Slavii, se najednou probudilo i u nás – nasazení, hrdost, odhodlání. Odměnou je výsledek. Až jsem se někde divil, kde ještě tem rezervoár je. Je to o hlavě, protože energie v těle je. Hrábli si, vytáhli rezervy.“

Navíc vám vyšel systém s pěti obránci, že?

„Oba krajní beci jsou obrovsky útoční, říkám jim vraceči. Fleišman i Fillo furt jezdí, pro ně jsou tyto posty ideální, protože jsou agresivní a dokážou přepínat, vyjíždět. Po bocích jsme byli nebezpeční.“

Během základní hrací doby jste pálili šance, efektivita přišla až v prodloužení...

„Musíte vždycky věřit, je to o pozitivním myšlení. Kdyby to v nás nebylo, výsledek nepřijde. Kdo dobře pracuje, náleží mu dobrá odměna.“

Přiznejte, bylo květnové prohrané finále v Olomouci motivací pro odvetu?

„Bylo to v nich, protože to utkání bylo netypické. Přebolelo to, ale něco ve vás zůstává a v kritických momentech vytáhnete zarputilost. Kluci ukázali, že finále bylo pro Slavii dosažené způsobem, který se nám moc nelíbil.“

Je pro celé Česko potěšující, že se Slavia, přestože prostřídala sestavu, ukázala jako porazitelná?

„Aspoň víme, jaké jsou naše možnosti. A taky víme, že můžeme hrát i jiným způsobem. Když jdou hráči do jiného rozestavení a přijde výsledek, uvěří tomu. Když ne, tak o systému polemizují a chtějí se vrátit zpátky. Dnes je to utvrdilo.“

Takže v sobotu v lize zvolíte stejnou taktiku?

„Možná budeme hrát na deset obránců a bez útočníka. (smích) To víte, že o tom budeme přemýšlet.“

V poháru vám odpadl silný soupeř, pomůže psychice týmu, že nemají šanci na Evropu jen v lize?

„Ještě jsou před námi tři zápasy, je to hrozně daleko. Vždycky záleží i na losu, doma se nebojíme nikoho. Ale když hrajete dvě soutěže, máte dvě šance uspět. A poháru říkám zkratka do Evropy.“