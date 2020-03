Weber: Buchu raději sleduji v televizi. V Plzni tušil, že je rozhodnuto | iSport.cz

Jste srovnaný s vyřazením z MOL Cupu?

„Pohár už je pro nás samozřejmě minulostí. Ale v naší situaci ani neříkám, že bychom se z toho měli zbláznit. Musím gratulovat Plzni, která naprosto zaslouženě postoupila. Průběh a výsledek odpovídá stavu a současné formě obou mužstev.“

Oddychl jste si poté, co jste vstřelili dvě branky a nemusíte přemýšlet o tom, že jste v koncovce stále jaloví?

„Jo… (pousmání) Dali jsme si to jako jeden z cílů do druhého poločasu. Nerad to říkám, ale dneska jsem o půli hráčům řekl, že utkání je rozhodnuté a byl bych nerad, abychom tady dostali pět nebo šest gólů. Zaměřili jsme se na to, abychom žádné branky neinkasovali a nějakou vstřelili. Úplně se nám to nepovedlo, rozdíl mezi oběma týmy tam pořád byl. Plzeň hraje ve formě, je výborná. Aspoň jsme dali dva góly, to beru z utkání jako pozitivum.“

Proč Plzeň zejména v prvním poločase tolik dominovala?

„Jde o minisouboje. Hlavně na stranách. Musím se ještě podívat na videu, ale prohráli jsme tam snad všechny. Do třicáté minuty byla sice Plzeň lepší, ale i my jsme tam měli nějaká zajímavé situace po stranách od Fulneka a Douděry (krajní záložníci). Ale když se podíváte na naše řešení a řešení plzeňského prvního gólu, kde Kopi (Jan Kopic) ukázal, že je nadstandardní hráč a proměnil to. Tam vidím velký rozdíl. Docela jsme to zvládli v obraně, jestli mě něco potěšilo, tak výkon mladého Mikulce (gólmana), až na čtvrtý gól byl výborný. Co se týká práce kolem vápna a ve vápně, byl jsem s ním moc spokojený, o to víc mě mrzí, že jsme ho v tom nechali takhle vykoupat. Do třicáté minuty, než dala Plzeň první branku, sice byla dominantní, ale velké šance neměla. Za mě to rozhodly situace na stranách hřiště, které jsme bohužel prohráli.“

Jak se vám koukalo na Pavla Buchu, který hrál velmi dobře v Boleslavi během podzimního hostování?

„Přeju mu to. Jsem rád, že jsme se nějakým způsobem podíleli na jeho růstu. Vždycky vás potěší, když vidíte takového hráče. Ale raději se na něj dívám v televizi, než když hraje proti nám. (úsměv)“

V závěru se vám podařilo snížit, zvedli jste se. Berete to jako povzbuzení před dalšími zápasy? Máte před sebou v lize těžký los. (na Baníku, se Slavií, v Plzni)

„Je to tak. V téhle situaci je pro nás každý takový výkon plus. Hráčům to ještě řeknu, že když jsme po střídáních začali být odvážnější a zlepšili se, můžeme být úspěšní. Bude nám to chvilku trvat, možná ještě déle, než jsme si všichni mysleli, ale ty rány zacelíme, uvidíte.“

