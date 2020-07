Liberec - Sparta: oslavy Letenských, po šesti letech získali trofej | iSport.cz

Guélor Kanga oslavuje svou trefu z penalty proti Liberci ve finále poháru, kterou poslal Spartu do vedení 2:1 • Michal Beránek / Sport

Stříbrná medaile pro poraženého finalistu MOL Cupu připadla do rukou fotbalistů Liberce • Michal Beránek / Sport

Byl to moment, na který čekali dlouhých šest let. Když přišel, fotbalisté (i fanoušci) Sparty si ho náležitě užili. Na stadionu U Nisy po finále MOL Cupu rozjeli oslavy ve velkém. V hlavní roli? Nepřekvapivě Guélor Kanga. Muž, který gólem a asistencí řídil obrat a sladký triumf.

Sotva sudí Pavel Královec naposledy foukl do píšťalky, před lavičkou Sparty hráči vytvořili oslavné klubíčko. Jeden chlapík ale chyběl, možná ten nejdůležitější.

Guélor Kanga si nakročil před zklamaný tábor domácích. Prstem ukázal na protihráče, pak si poklepal na sparťanské logo a ukázal směrem k trávníku. „Pohár je náš,“ zněl jasný vzkaz.

Pak už se excentrický Gabonec zabalil do vlajky své země a vplul do společných oslav. Vysekl ukázkové salto a skočil do náručí parťákovi Srdjanu Plavšičovi.

V tu chvíli už většina sparťanů byla u jedné z branek, za kterou se tísnilo několik stovek fanoušků v rudých barvách. A oslavy se rozjely ve velkém. „Šalalalalalala, šalalalala,“ skandovali na střídačku příznivci i samotní hráči. Režisérem oslav byl mladý záložník Ladislav Krejčí a taky stoper Costa Nhamoinesu. Ten dokonce navlékl tričko s podobiznou zesnulého brankáře Pavla Srnička...

„Václav Kotal!“ spustilo se z ochozů, když se ke slavícím hráčům šouravým krokem blížil i hlavní trenér. Jeden z hlavních architektů letenského vzestupu po koronavirové pauze. Zkušený kouč fanouškům zatleskal, následně si stoupl opodál a s pro sebe nezvyklým úsměvem na tváři rozprávěl s Tomášem Rosickým.

Ani sportovní ředitel Sparty si nenechal slavnostní moment ujít. A i on se dočkal hlasitých ovací... Když už se sparťanům houpaly na krku medaile, Rosický neodolal a přes bílou košili přetáhl speciální triko připravené na oslavy. To připomínalo všech jednadvacet trofejí, které Sparta od roku 1993 posbírala.

Teda i tu poslední. Tu, která v tuhle chvíli chutná obzvlášť sladce. Sparťané ji určitě budou slavit dlouho do noci.

„Chceme být rozumní, protože víme, že se nemůžeme dávat čtrnáct dní dohromady. Ale užít si to musíme. Ve fotbale nikdy nevíte, kdy taková další šance přijde,“ prohlásil s úsměvem kapitán Bořek Dočkal.