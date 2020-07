Liberec - Sparta | Triumf v poháru je zavazující, řekl Kotal | iSport.cz

Sparta čekala na trofej dlouhých šest let. Nyní ji má a vy jste pod ní zásadně podepsaný. Jaký je to pocit?

„Já jsem říkal, že si nepamatuju ty dvě vítězství jako hráč, to už je strašně dávno. Jsem rád, že mi to kluci připomněli. Jak se slaví. (usmívá se) Myslím, že to vítězství je strašně zavazující. Doufám, že jsme se dostali na nějakou cestu, na které bychom chtěli zůstat. Čeká nás ještě spoustu práce. Pro sebevědomí mužstva je ale obrovsky důležité, že jsme finále otočili.“

Úvodní dějství ale z vaší strany nebylo vůbec ideální, souhlasíte?

„První poločas naše hra nebyla dobrá, ztráceli jsme lehké míče. Nedařila se nám kombinace. Možná to bylo nervozitou, strašně jsme spěchali, hodně balonů jsme vyházeli. Soupeřovu branku jsme ohrozili jen střelami ze střední vzdálenosti, navíc nás podržel Milan Heča. Ve druhém poločase se hra zlepšila, i přes obdržený gól jsme se dostávali víc do pokutového území, nakonec díky Tettehovi jsme si připravili pokutový kop. Ten nám přinesl vítězství.“

Nezvažoval jste nějaké změny v sestavě už po první půli? Třeba Karlsson se hodně hledal.

„Samozřejmě, že jsme uvažovali, protože to nebylo dobré. Přemýšleli jsme o nasazení Tetteha, navíc po inkasovaném gólu jsme si říkali, že tam bude víc soubojů. Liberec hraje na protiútoky. Tetteh v tom mohl být platnější, přineslo to nakonec úspěch. Bylo důležité, že jsme přehodili strany, pokud jde o křídelní hráče. Do zhuštěné obrany je lepší, když hraje levák zleva. Vyrovnávací gól byl strašně důležitý.“

Bořek Dočkal vydržel v náročném mači tvrdě pracovat téměř až do konce. Byl to jeho nejlepší jarní výkon?

„Takhle se mi to těžko hodnotí, z lavičky to člověk tolik nevidí. Než vynášet soudy, raději se podívám na video, tam to vidíte v souvislostech vzhledem k prostoru a tak dále. Bořek mužstvo stmeluje. Drží partu, aby kluci pracovali, v tom je strašně důležitý.“

Po svém nástupu jste začal sázet na hráče, kteří předtím tolik nehráli. Karlsson, Hancko, Štetina... Tušil jste, že by z nich mohly vyrůst opěrné body sestavy?

„Tu vizi jsem určitě neměl, ale vzhledem k pandemii jsme měli dost času hráče poznat. Hancko se Štetinou vytvořili dobrou dvojici. Dávid je vyloženě lídr, takový neformální. Stává se lídrem výkonem, že ho všichni berou. To je strašně důležité. Kolem něj se vytvořila parta, což je hlavní.“

Jak jste viděl střet Martina Frýdka s Tomášem Malinským, který v prvním poločase zkoumal sudí u videa?

„Když se podíváte, kde je lavička a kde se to stalo, tak jsem neviděl vůbec nic. Já jsem se ptal asistenta Luboše Loučky, co se tam stalo... On taky nevěděl.“

Jak úspěch oslavíte?

„Teprve mi to musí dojít.“ (usmívá se)