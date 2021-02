Sníh málem odvál Liberec z poháru! Která posila do Slovanu nedorazila?

Celá záloha i útok. Liberec nechal v souboji třetího kola poháru vyniknout mladší hráče a nováčky, kteří dorazili během zimní pauzy. Ačkoliv nikdo výrazně herně nepropadl, na pomoc v průběhu neúnavným sněžením ovlivněné bitvy musely nakonec dorazit zkušenější tváře. Slovan se sice brankou slovenského středopolaře Michala Faška dostal před půlí do vedení, to mu ale po přestávce vzal Josef Bazal. Další góly už hrstka diváků stojících – i přes teploty výrazně pod nulou – do konce základní hrací doby neviděla. Rozhodovalo prodloužení.

Do něho už Slovan skočil v obměněné sestavě, během druhé půle dostřídali hráči ze základní sestavy Jakub Pešek, Martin Koscelník, Imad Rondič i Michael Rabušic. Prostřední dva se nakonec prosadili, čímž vystřelili loňskému finalistovi postup do další fáze. „Sestavu jsme protočili tak moc kvůli tomu, že někteří hráči neměli možnost sehrát přípravné utkání,“ povídal Hoftych a narážel na krátkou přestávku mezi zimní a jarní fází. „Sezona bude dlouhá, potřebujeme každého hráče. Výkony kluků odpovídaly tomu, že delší dobu nehráli. Ale rvali se s tím a doufám, že jim utkání pomůže, aby se rychleji adaptovali.“

Do libereckého kádru se vrátil i Rakušan David Cancola, který měl původně tým opustit. Sjednané skotské angažmá v Ross County se však kvůli administrativním záležitostem a Brexitu nedotáhlo. „Bude u nás na jaře působit,“ potvrdil liberecký kouč.

V přestupovém okně Slovan nakonec přivedl čtyři hráče: už zmiňovaného Faška s Jakubem Nečasem, talentovaného 20letého útočníka Adama Diamého, kterého získal na hostování s opcí z Vlašimi, a Ondřeje Karafiáta hostujícího pod Ještědem ze Slavie. Právě z kádru sešívaných měl dorazit k Nise ještě Júsuf, jenž pod severočeským realizačním štábem předváděl slušné výkony na domácí scéně i v Evropské lize, přesunu však zabránilo zranění.

„Věřili jsme, že přijde. Po zranění se každopádně rozhodl, že zůstane ve Slavii. Bereme to tak, jak to je. Momentálně máme Rabušice, Rondiče, mladého Csána a Faška, který potenciálně může vepředu také hrát,“ vyjmenovával Hoftych útočníky.

Nakonec sešlo rovněž z hostování exlibereckého Tomáše Malínského, přestože spolu obě strany jednaly, krajní záložník posílil Mladou Boleslav. „Bude chvíli trvat, než se posily s naší hrou sžijí. Udělali jsme v prvních čtyřech jarních kolech sedm bodů a postup v poháru, což je důležité. Jdeme dál jako tým, máme slušnou kvalitu,“ zakončil 53letý kouč.