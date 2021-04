O co se hraje v poháru? Double, obhajoba, Evropa i záchrana sezony

Co je ve hře v poháru? • FOTO: koláž iSport.cz Středeční odpolední duel mezi Slavií a Olomoucí určí finální čtyřku MOL Cupu, v dalším zápase se ještě ten den rozhodne i o prvním finalistovi. Co může triumf v poháru pro jednotlivé týmy znamenat? Ve hře je prestižní double, ale taky záchrana mizerné sezony. Vítěz MOL Cupu může taky zamíchat kartami v čele ligy, konkrétně v tom, kam se bude postupovat ze třetího místa. Projděte si v našem článku, co je ještě pro který tým ve hře.

Slavia fáze poháru čtvrtfinále, soupeř Olomouc venku cesta soutěží Dukla 4:1, Karlovy Vary 10:3 aktuální pozice v lize 1. (mistrovská větev kvalifikace Ligy mistrů) motivace v poháru získat double Slavia si brzy zajistí třetí mistrovský titul v řadě a tím účast v mistrovské části kvalifikace Ligy mistrů, to sportovně úplně přebíjí případné vítězství v poháru. Nicméně „sešívaní“ touží zažít další velkolepou sezonu a součástí plánů je tuzemský double, který slavili naposledy v ročníku 2018/19. iSport podcast: Slavia rekordem vstoupila do dějin. Sima ještě v Edenu může zůstat

Sparta fáze poháru semifinále, soupeř vítěz Olomouc – Slavia doma cesta soutěží Blansko 2:0, Baník 1:0, Jablonec 4:1 aktuální pozice v lize 3. (2. předkolo Konferenční ligy) motivace v poháru obhájit trofej Pohárové benefity spojené s triumfem v poháru jsou pro Spartu sekundární, letenský klub cílí na kvalifikaci Ligy mistrů. Prioritou pro něj tedy je druhá příčka v lize. Pohár ale ani zdaleka není na vedlejší koleji. Pražané chtějí navázat na loňský triumf, vedení klubu vytyčilo obhajobu jako jeden ze sezonních cílů. INSIDER: Pro Hložka by byl dobrý mezikrok, zvládne Německo i Anglii

Plzeň fáze poháru semifinále, soupeř Teplice doma cesta soutěží Přepeře 7:0, Hradec Králové 3:1, Liberec 1:0 aktuální pozice v lize 5. (bez pohárů, zápas k dobru) motivace v poháru Evropská liga Že se Viktorii povede zchvátit druhé místo, přes které by skočila do nemistrovské části kvalifikace Ligy mistrů, sice není vyloučené, ale šance je malá. A třetí a čtvrté místo garantuje už „jen“ předkolo Konferenční ligy. Radši by Evropskou ligu, proto pro ně hraje domácí pohár velkou roli. SESTŘIH: Plzeň - Slovácko 2:1. Viktoria má poháry v rukou. Parádní duel rozhodl Kalvach

Olomouc fáze poháru čtvrtfinále, soupeř Slavia doma cesta soutěží Petřkovice 3:0 (kontumace), Domažlice 3:1, Bohemians 2:0 aktuální pozice v lize 9. místo motivace v poháru zachránit sezonu V případě Olomouce platí, že před startem každé sezony má pohárové ambice. Možná o nich nemluví tak hlasitě jako jiné celky, uvnitř klubu to ale téma je. Z ligy se to nepovede, pro Hanáky tak pohár představuje poslední záchrannou možnost. Favoritem nejsou, v případě postupu by ovšem i semifinále hráli doma. SESTŘIH: Olomouc - Baník 0:2. Rozhodl Buchta, González nedal penaltu

Teplice fáze poháru semifinále, soupeř Plzeň venku cesta soutěží Benešov 3:0 (kontumace), Chlumec n. C. 3:1, Brno 2:0, Mladá Boleslav 2:1 aktuální pozice v lize 15. místo motivace v poháru získat trofej Při pohledu na ligovou tabulku není složité rozšifrovat, co je pro Severočechy ve zbytku sezony prioritou. Teplice se snaží na poslední chvíli utéct ze sestupové pasti, pád do druhé ligy obchází Stínadla jako smrtka se sekerou. Marodka týmu přetéká a ruku na srdce: úspěch ve Štruncových sadech není moc reálný. SESTŘIH: Brno - Teplice 0:0. Záchranářská bitva bez vítěze