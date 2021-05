MOL Cup: Sparta pod tlakem, zastaví mašinu? Start Plavšiče v derby nejistý

Paralelně válčí na dvou frontách. Ani na jedné se ovšem pro Spartu situace nevyvíjí zrovna příznivě. Dnes vstupuje na forhont ta pohárová, Letenští mohou udělat další krok za obhajobou MOL Cupu. V cestě ale stojí nejtěžší představitelný soupeř: Slavia. Komando, jehož marš nedokázali rudí už pět let zastavit. Teď se o to pokusí znovu, ovšem s tíživým vědomím. Neúspěch by se totiž rovnal nesplnění jednoho ze dvou cílů.

Zadání je jasně formulované, navíc několikrát zopakované. Druhé místo v lize, opětovný triumf v domácím poháru. Tyhle mety postavilo vedení Sparty před mužstvo před startem jarní části sezony. V tuhle chvíli však jejich dosažení visí poměrně vysoko.

„Víme, jaká je naše pozice. Pořád to ale máme ve svých rukou. Musíme se dívat jen na nejbližší zápas. Nemá smysl koukat příliš dopředu,“ vyhlásil slovenský obránce Dávid Hancko.

Krátká rekapitulace.

Liga: aktuálně třetí místo, ztráta na druhý Jablonec tři body. Sice zápas k dobru, ovšem těžší los ve zbytku soutěže i horší aktuální forma.

Pohár: domácí semifinále proti suverénní Slavii, v případě postupu pak finálová řež ve Štruncových sadech proti Viktorii. Obtížnost extrémně vysoká. Deset z deseti.

Pavel Vrba se svými svěřenci tak hledí přímo do očí hrozbě, že nesplní ani jeden z vytyčených cílů. Zatímco je od letenské kabiny stále vzdálena, dnes večer se ale může zásadně přiblížit. Anebo se odsunout ještě dál.

Záležet bude na tom, jak Sparta obstojí v další prověrce s čerstvě korunovaným mistrem. V pořadí 299. derby „S“, navíc v semifinále poháru. Větší tahák si lze představit jen těžko.

Emoce v derby. Jak se duel přeléval na stranu Slavie: tančící Houštecký a frustrovaný Vrba

„První gól bude zásadní. Když se vrátím k zápasu v Edenu, věřím tomu, že kdybychom dali první branku my, a šance jsme měli, zápas mohl být úplně jiný. Uvidíme, co se bude dít teď. Každé utkání se Slavií je výjimečné. Hrajeme doma a chceme vyhrát,“ zdůraznil pro klubový web asistent trenéra Zdeněk Bečka.

Ano, před necelým měsícem to skutečně vypadalo, že Letenští na nenáviděného rivala konečně našli recept. V úvodních dvaceti minutách ovšem neproměnili tři dobré šance, do šatny inkasovali a ve druhém poločase neměli nárok.

Jejich slávistická agónie se tak ještě prohloubila, odhodit ji Sparta zkusí dnes. Nejtřaskavější otázka je daná: nastoupí v základní sestavě Srdjan Plavšič, jenž podle informací iSport.cz po sezoně nabere právě směr Eden?

Podle zákulisních zpráv si srbský křídelník odnesl z nedělní bitvy v Liberci lehké zranění, ze hry by ho ovšem vyřadit nemělo. Zdroje Sportu hovoří o variantě, kdy by Plavšič naskočil do derby coby střídající hráč, v takovém případě by se na hrot nejspíš vysunul uzdravený Lukáš Juliš a pozice levého křídla by připadla Adamu Hložkovi.

„Nedívám se na to tak, že chci Slavii překazit double. Chci, aby Sparta a my jako tým měli další trofej a obhájili výhru v poháru. Chceme se odvděčit fanouškům. Ukázat, jaká jsme parta a získat pohár,“ zdůraznil Hancko.

Vytoužený triumf by mohl rudé do zbytku sezony brutálně nakopnout. Porážka však může mít úplně opačný efekt, pro vyznění celého ročníku přímo devastační.

