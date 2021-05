Köstl zkritizoval sudí: Na hřišti se to zvrhlo. Plavšiče odmítl komentovat

Pohodový postup?

„Jsme spokojení s tím, jak utkání dopadlo. Nicméně cesta nebyla jednoduchá, jak by výsledek napovídal. Sparta předvedla dobrý výkon, byla na nás velmi dobře připravená. My jsme v prvním poločase měli problém v přechodové fázi. Pomohl nám vstřelený první gól, pak už se to z naší strany celkem uklidnilo. Do druhé půle jsme provedli určitou korekci napadání, vytáhli jsme se o pár metrů výš a po třetím gólu jsme Spartě definitivně vzali vítr z plachet. Ocenil bych ale i výkon soupeře, měli dost šancí, proto se na naši defenzivu trochu zlobíme. Z naší strany to rozhodně nebyl bezchybný výkon.“

V této sezoně jste vyhráli všechna tři derby s celkovým skóre 8:0. Je momentálně mezi vámi a Spartou tak velký rozdíl?

„Každý z těch zápasů byl trochu jiný, každý se hrál v odlišném fyzickém i psychickém rozpoložení. Poslední ligové derby jsme hráli mezi dvěma zápasy s Arsenalem, takže jsme nebyli v úplném topu. Teď jsme zase hráli po těžkém utkání s Plzní, byť výsledek tomu třeba neodpovídá. Byl to pro nás složitý zápas, těžce jsme se rozběhávali. A opakuji, že Sparta na nás byla dobře připravená, my jsme to ale zvládli a jsme za to strašně šťastní.“

Probírali jste v kabině možný příchod Srdjana Plavšiče ze Sparty?

„V předzápasové přípravě to téma nebylo. Samozřejmě v kabině jsme se nějakým způsobem bavili o tom, co vyšlo v médiích. Ale do konce sezony nebudeme komentovat žádný odchod ani příchod, tím je to pro nás vyřešené.“

Kvitoval jste, že se i derby hrálo před částí fanoušků?

„Nebyli to sice lidi od nás, ale zaplaťpánbůh za alespoň nějaké fanoušky na stadionu. Atmosféra je pak o něčem jiném. Přišlo ale taky pár přiostřených zákroků, které se nám nelíbily. Moc často sudí nekritizujeme, ale bohužel si myslím, že výkon pana rozhodčího byl tentokrát slabší. Na hřišti se to pak zvrhlo v zákroky, které by tam asi neměly být, i když jde o derby.“

Ve finále poháru vás čeká Plzeň, pro kterou to může být hlavní šance na postup do evropských pohárů. Navíc se bude hrát na její půdě. Jak těžké utkání vás vzhledem k těmto okolnostem čeká?

„Myslím, že i pro Spartu to byl teď zápas roku stejně jako pro nás. Finále určitě nebude jednodušší, Plzeň bude hrát doma, což je něco jiného, než když hráli u nás. A stejně jako Sparta má skvělé trenéry. Jsou to chlapi na svých místech, takže nás nečeká nic jednoduchého, určitě se na nás skvěle připraví. My si ale jdeme za svým cílem, kterým je double. V Plzni se uvidí.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 25. Kuchta, 30. Holeš, 53. Kuchta Sestavy Domácí: Heča – Wiesner, Čelůstka, Vitík, Hancko – Karlsson (54. Karabec), Sáček (64. Trávník), Hložek, Pavelka /C/, Plavšić (64. Minčev) – Juliš (78. Novotný) Hosté: Kolář – Masopust, Deli, Kúdela, Bořil /C/ – Bah (86. Lingr), Holeš, Stanciu (81. Traoré), Ševčík (56. Provod), Dorley (56.Olayinka) – Kuchta (56. van Buren) Karty Domácí: Vitík, Pavelka, Trávník Hosté: Holeš Rozhodčí Proske – Nádvorník, Hájek Stadion Generali Arena, Praha - Bubeneč Návštěva 1420 diváků

