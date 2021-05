Vrba po vypadnutí: Něco se musí změnit. Plavšič řekl, že nic nepodepsal

V čem byl podle vás mezi oběma týmy největší rozdíl?

„V tom, že když jsme dostali gól, začala Slavia hrát velice dobře. My jsme nebyli schopní ji v útočné fázi ohrozit. Byli silnější v kombinaci, my jsme bohužel dělali v defenzivě hrubé chyby. Slavia byla v ofenzivě silnější a nedopustila se takových chyb jako my.“

Čím si nedostatky v defenzivě vysvětlujete?

„Vysvětlit si to nedokážu. Jsou to věci, které se dějí. První gól padl po naší chybě, před druhým jejich hráče obejde čtyři naše, to by se stávat nemělo. Chyběl nám větší důraz, Slavia zkrátka byla lepší.“

Jak jste se cítil za vysoce nekomfortního stavu 0:3?

„Hádejte... Asi sám víte, jak jsem se mohl cítit. Závěr byl takový, jaký byl. Říkal jsem si, že to snad ani není možné.“

Jak vnímáte situaci kolem Srdjana Plavšiče?

„Vůbec nevím, jak to je. Dozvídám se to z médií. Nevím, co se děje. Fakt to nevím, to bych věštil z křišťálové koule. Nedokážu odpovědět. Řekl nám, že nic nepodepsal.“

Mohly se spekulace o Srbově budoucnosti do derby promítnout?

„On nám řekl, že nic nepodepsal. Ale pokud se něco takového objevuje v médiích, hráč na to asi myslí. Řekl nám, že se nic takového neděje, nemáme důvod tomu nevěřit. Já to na základě nějakých informací řešit nebudu. Zeptal jsem se ho, on řekl, že to tak není. Tím to pro mě skončilo.“

Jeden sezonní cíl jste nesplnili. Je nyní o to důležitější, abyste v lize uhráli kýžené druhé místo?

„Jsme v situaci, kdy jsme si před pár týdny mysleli, že na tom budeme lépe. Po tomhle zápase se musíme oklepat, čeká nás těžké utkání s Baníkem. Potřebujeme vyhrát, pak se mě zeptejte, jak na tom v lize jsme. V poháru zkrátka postoupilo lepší mužstvo. V lize už moc zápasů nezbývá, musíme vyhrávat.“

Co vám obě jarní derby se Slavií ukázala třeba směrem k posílení kádru?

„Jsou to dvě věci. Musí se uzdravit hráči, kteří marodí. Je jich sedm, z toho čtyři nebo pět do základní sestavy. Z tohoto pohledu je to pro nás limitující. Ale samozřejmě se taky ukazuje, o koho se můžeme opřít. A kdo nás zklamal. Určitě se budeme chtít poohlédnout po typologii hráčů, které Sparta momentálně nemá. Pokud chceme jít cestou jako Slavia, tak se některé věci musí změnit.“