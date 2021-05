Co ukázalo derby: Plavšič v základu, Sparta hoří v obraně. Kolář má ucpáno

Třetí derby v sezoně, třetí radost pro Slavii. A s tím spojené sparťanské chmury. Celek z Edenu svého rivala znovu přežehlil naprosto přesvědčivě, na Letné v semifinále MOL Cupu triumfoval 3:0. Napříč ročníkem tak mají sešívaní v konfrontacích s rudými vysoce impozantní skóre 8:0. Podívejte se, co všechno středeční utkání ukázalo.

Kauza Plavšič: nevíme, nekomentujeme… Dny před zápasem to bylo velké téma. Tak silné, že jasně přebíjelo všechno ostatní. Jak Sparta v derby naloží se Srdjanem Plavšičem? Podle informací deníku Sport totiž balkánský křídelník po sezoně zamíří právě do Slavie. Drobný Srb ale naskočil v základní sestavě, na place vydržel 64 minut. „Vůbec nevím, jak to je. Dozvídám se to z médií. Nevím, co se děje. Fakt to nevím, to bych věštil z křišťálové koule. Nedokážu odpovědět. Řekl nám, že nic nepodepsal. Nemáme důvod tomu nevěřit,“ soukal ze sebe sparťanský kouč. „Do konce sezony nebudeme komentovat žádný odchod ani příchod, tím je to pro nás vyřešené,“ dodal slávistický asistent Jaroslav Köstl.

Letenská obrana v troskách Ano, Sparta v pohárovém semifinále proti Slavii zahodila několik dobrých šancí. I ty vyložené. To samé jí potkalo už v předchozím derby v Edenu. Opakovaně se nemohla opřít o produktivitu, to je ale v tuhle chvíli až ten sekundární problém. Mnohem větší průšvih je absolutně nedostatečná defenziva. Tři góly od Slavie, dva od Liberce, dva od Opavy, dva od Pardubic… To znamená devět branek ve čtyřech utkáních, vskutku hrůzostrašná bilance. Logicky pak ani nepřekvapí, že ze zmíněného výčtu Sparta vykutala pouze jedno vítězství. Bez stabilní a pevné obrany to zkrátka nejde. „Bohužel v defenzivě děláme hrubé chyby,“ pokrčil rameny Vrba.

Sparta? Už jen jedna kolej Zadání znělo jasně: obhájit triumf v poháru, skončit na druhém místě v lize. Po středě je jisté, že tyhle úkoly Pavel Vrba se svým týmem nesplní. Naději na zisk další trofeje Slavia nemilosrdně rozbombardovala, čímž nenáviděného soupeře dostala do ještě sevřenějších kleští. Sparta nemá jinou možnost, že ligový finiš zvládnout. Pokud by totiž neměla zvládnout i druhou metu, bylo by to fiasko. „Jsme v situaci, kdy jsme si před pár týdny mysleli, že na tom budeme lépe. Po tomhle zápase se musíme oklepat, čeká nás těžké utkání s Baníkem. Potřebujeme vyhrát, pak se mě zeptejte, jak na tom v lize jsme. Už moc zápasů nezbývá, musíme vyhrávat,“ zdůraznil Vrba.

Třikrát „do prázdné“ Hra mohla v částech zápasu vypadat jako relativně vyrovnaná, Sparta se na začátku dostávala i do nebezpečných pozic, ale Slavia postupně prostě definitivně zabrala. A její góly? To byly výrobky špičkové montovny, dvakrát do prázdné brány, a ten první zásah Jana Kuchty skoro taky.