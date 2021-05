Bílek: Slavia je bezkonkurenční. Pro Limberského skončila sezona

Průšvih v Ďolíčku proti Pardubicím (0:3) rychle zmuchlal a zahodil do koše, nyní je Michal Bílek absolutně soustředěný na čtvrteční vrchol sezony. Finále MOL Cupu proti Slavii (čtvrtek 17:00) je ideální šancí, jak Viktoria může zachránit sezonu. „Pokusíme se pohár vyhrát,“ burcoval zkušený kouč, který po nástupu v Plzni kousal už dvě těžké prohry.

Jak jste si rozebrali špatné utkání proti Pardubicím? (0:3)

„Neprožíváme nejlepší období, prohráli jsme o víkendu s Pardubicemi. Není čas se v tom pitvat, utkání jsme si rozebrali, řekli jsme si, kde je potřeba něco zlepšit. Čeká nás finále, je to na jeden zápas, výsledek je otevřený. Slavia hraje dlouhodobě výborně, v české lize je bezkonkurenční. Pokusíme se pohár vyhrát, i když to bude těžké.“

Kolikrát jsme viděl poslední zápas Plzně na Slavii, který domácí vyhráli jasně 5:1?

„Utkání jsem viděl. Slavia v něm prokázala kvalitu, Plzeň se snažila hrát otevřený fotbal, ale prohrála 1:5. Vytvořila si v utkání několik situací, které nevyužila. Z toho zápasu se ponaučíme, věřím, že zápas dopadne zítra daleko příznivěji.“

Pracovali jste na zlepšení psychiky?

„Bohužel fotbal přináší také období, kdy se nedaří. Zápasy jdou rychle po sobě, proběhlo honocení utkání a pak hned příprava na další. Mužstvo je tady dobré, jsou tady kvalitní hráči. Musíme hrát zodpovědněji, víc se bít za lepší výsledek. Pak nás čekají ještě dva ligové zápasy, věřím, že to zvládneme a zachráníme sezonu.“

Jak jsou na tom hráči po zdravotní stránce?

„Beauguel, Brabec a Kalvach měli určité zdravotní problémy, uvidíme po dnešním tréninku, jak budou vypadat, teď nejsem schopen říct, v jakém rozpoložení jsou.“

Existuje nějaká možnost, že se uzdraví David Limberský?

„David Limberský už do sezony nezasáhne, je zraněný a nebude k dispozici.“

Jak lze zastavit rozjetou Slavii?

„Je to těžké, přesvědčily se o tom v Evropě daleko lepší týmy, než jsme my. Ale i Slavia je schopná klopýtnout, naposledy nevyhrála doma s Karvinou. Je jasné, že nás čeká těžký zápas, ale jsem přesvědčený o tom, že přesto, že se nám nedaří, jsme schopní se na zápas maximálně zkoncentrovat. Došli jsme do finále, motivace u hráčů je obrovská, navíc hrajeme doma, byť tolik lidí a stadionu nebude. Šanci v utkání určitě cítíme.“

Použijete tříobráncový systém jako proti Spartě?

„Nebudu tady teď říkat, v jakém rozestavení budeme hrát, obě varianty jsou reálné. Uvidíme i podle zdravotního stavu a v jakém rozpoložení hráči budou po dnešním tréninku.“

PRVNÍ DOJEM: Bílkova tvrz je zpět. Nervózní Spartu vykoupili Hložek a Karabec