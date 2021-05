Falta litoval šance: Mrzí mě to. Po vyloučení už jsme na Slavii nestačili

Ve třetím zápase pod Michalem Bílkem konečně předvedli důstojnou tvář. Ale ani zodpovědný a poctivý výkon plzeňským fotbalistům na triumf ve finále MOL Cupu proti Slavii nestačil. Třeba i proto, že za stavu 0:0 nedal Šimon Falta stoprocentní šancí. „Mrzí mě to, kdybych dal gól, bylo by to úplně jiné. Ale bohužel se to nepodařilo,“ hlesl zklamaný záložník Viktorie.

Po těžkých porážkách od Sparty a Pardubic padla Plzeň i potřetí, tentokrát v pohárovém finále se Slavií. Ale na rozdíl od prvních dvou vystoupení v režii Michala Bílka to tentokrát bylo se ctí. A mohlo to dopadnout i opačně, pokud by domácí šli do vedení. Šance na to měli, tu největší hned v úvodu Šimon Falta.

V podání Viktorie to byla parádní akce. Gólman Jindřich Staněk rychle a přesně rozehrál na Jeana-Davida Beauguela, který vyhrál vzdušný souboj se Simonem Delim a prodloužil míč na Pavla Buchu. Záložník neotálel a okamžitě nabil Šimonu Faltovi, který se řítil sám na bránu. Jenže na Ondřeje Koláře nevyzrál…

„Nevěděl jsem, zda zakončovat pravou či levou nohou,“ obhajoval svůj nepovedený pokus do nohou slávistického brankáře.

Falta přišel do Plzně v zimě, kdy jí dal paradoxně přednost před Slavií. Gól ve finále MOL Cupu by pomohl jemu osobně – i celému klubu, který mohl na poslední chvíli zachránit zpackanou sezonu. Proto se osmadvacetiletému fotbalistovi mluvilo po zápase hodně těžce.

„Chtěli jsme to určitě zvládnout, ale bohužel se to nepodařilo, takže je to špatný,“ pravil lakonicky.

Zatímco první poločas patřil červenomodrým, do druhého vstoupili lépe hosté. A jejich převahu umocnilo vyloučení Milana Havla v 54. minutě po ostrém faulu na Simona Deliho, který sudí Karel Hrubeš ocenil druhou žlutou a tím pádem i červenou kartou.

„Z mého pohledu to bylo dost přísné, Milan první hrál balon, ale rozhodčí to posoudil takhle,“ přemítal Falta. „Vyloučení zápas ovlivnilo, pak už jsme na ně nestačili.“

V závěru se Viktoria dostala k ohrožení branky aspoň prostřednictvím standardních situací, po jedné z nich pálil Jakub Brabec těsně nad branku. Ale ani ze série rohových kopů nic nebylo.

„I v deseti jsme měli situace, z kterých jsme mohli dát gól,“ viděl Falta, který tak nyní bude muset se svými parťáky v posledních dvou kolech hájit pátou příčku, značící účast v kvalifikaci o Konferenční ligu. Na Liberec má náskok jednoho bodu, na Pardubice tři. Výkon proti Slavii byl nicméně příslibem, že by to Plzeň mohla zvládnout.

„Musíme na to navázat a snažit se to zopakovat v dalším zápase. Pokud do toho dáme všechno a budeme hrát takhle, věřím, že zbývající zápasy zvládneme,“ prohlásil Falta.