Trpišovského asistent: V Česku jsme velkoklub, hlavně neztratit hladovost

Zápas rozhodl Abdallah Sima, tedy v pravý čas vzhledem k létu?

„Pořád není v optimálním stavu, ale věřili jsme, že nám může pomoct a potvrdilo se to. Měl výpadku směrem dozadu, dopředu je ale abnormálně silný.“

Ale co jeho situace, změnilo se na ní něco?

„O žádné konkrétní nabídce na něj v tuhle chvíli nevíme. Pracujeme s ním, jako že je hráč Slavie. V tomhle ohledu se nezměnilo nic.“

Dalším hrdinou byl Ondřej Kolář, souhlasíte?

„Viktorka do toho vstoupila lépe než my, nebyli jsme v optimálním výkonu. Do druhé půle už jsme vstoupili dobře, o poločase taky padala ostrá slova, do té doby se nám to nelíbilo. Pak už jsme měli zápas ve svých rukách a po červené kartě náš výkon gradoval. A je to tak, chtěl bych vyzdvihnout Ondru Koláře, nechal nás v zápase, výkon večera.“

Tímhle triumfem jste získali už šestou trofej za dobu, co jste ve Slavii, tři tituly, tři poháry. Co na to říkáte?

„Nenapadlo by mě, že těch trofejí bude tolik, ale když jsme do Slavie přicházeli, chtěli jsme o ně bojovat. Na poměry Česka jsme velkoklub se vším všudy, máme to v sobě zakořeněné, jen nesmíme ztratit tu hladovost, to je zásadní. Chceme si za tím pořád jít. Jsou to nádherné, neopakovatelné pocity, z krásné sezony jsme udělali výjimečnou. Jsme pyšní na to, jakou éru tu zažíváme. Věříme, že to bude pokračovat dál, tým má obrovský potenciál.“