Rasismus v poháru. Hráč z Konga se při odvetě hlavičkou spletl

„Na Madziho byl faul. Když ležel na zemi, jeden z diváků na něj zakřičel: 'Vstávej, ty černá opice.' Nevěděl, kdo to říká, ale vstal, zamířil k zábradlí a trefil prvního člověka,“ popsal náhradní brankář Frýdku-Místku Josef Květon. „Bohužel jej urazil pán, co stál za ním. Vím přesně, o koho šlo. Měl s sebou i děti. Řekl jsem mu, že jim moc hezký příklad, jak se správně chovat, nedává. Nevěděl, co říct. Ale neviním ostatní diváky, byl to zkrat jedince,“ prohlásil Květon.

Incidentu litoval i kvůli Manziově povaze. „Je to hodný a pokorný kluk, co se snaží učit česky, chce zapadnout. Není to klasický zahraniční hráč, co si sem přijede vydělat peníze a všechno ostatní má u zadku. Proto mě mrzí, jak to dopadlo a že to neunesl,“ řekl Květon.

Šestadvacetiletý Manzia má za sebou 45 ligových startů v dresu pražské Dukly, Olomouce a Opavy, v nichž vstřelil dvě branky. Slavičín vyhrál 3:2 po prodloužení, v normální hrací době skončil zápas 2:2. Těsně před Manziovým vyloučení dostal červenou kartu i jeho spoluhráč Lukáš Neuer.

Deník.cz uvedl, že vedení Frýdku nejspíše zažádá u disciplinární komise o Manziovo omilostnění, jelikož podle vedoucího mužstva Frýdku-Místku Svatopluka Schäfera ho vyprovokoval domácí příznivec.

K největšímu výsledkovému překvapení v úvodním kole domácího poháru došlo v Sedlčanech. Tamní divizní mužstvo porazilo druholigové Táborsko 4:3 na penalty. V normální hrací době skončil duel 2:2, po prodloužení 3:3.