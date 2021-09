Silný "zneškodnil" fanouška, na Spartu jde ze skladu: Chci se proslavit góly

Poté, co nekompromisně složil přímo na hřišti fanouška rivalské Zbrojovky, je Jan Silný (26) v laufu. Co zápas, to trefa. Dnes odpoledne se útočník Líšně postaví ve 3. kole MOL Cupu slavné Spartě. Nebojí se agresivních lidí a strach nemá ani z Hancka a spol. „Nikdy jsem nešel pro ránu daleko. Ale radši bych byl slavný tím, že budu dávat góly,“ usmívá se před sváteční bitvou. Uvidí ji vyprodaný stadionek na okraji Brna – 2100 diváků.

Srpnový incident Jana Silného proslavil po celém Česku a měl blahodárný vliv i na jeho střeleckou formu. Následně skóroval proti Třinci, Dukle i Chrudimi. „Spíš to bude tím, že se mi uzdravuje ruka,“ nachází jiný důvod pro pohodu. Jen jeho vztah s trenérem Milanem Valachovičem, který ho v emocích za „bezpečnostní“ zásah ostře kritizoval, zůstává neměnný. Chladný, profesní.

Troufáte si na Spartu?

„Určitě si věříme. Týmům z druhé ligy i těm v poháru se k nám jezdí hrozně těžko. Měli jsme sérii, že jsme doma přes rok neprohráli. Fanoušci jsou blízko hřiště, lidé pobekují po soupeřích. Asi je to pro ně nepříjemné. A nám se tady hraje nejlíp. Rozhodně do toho nejdeme odevzdaní, že budeme počítat branky. Třeba to tak dopadne, ale jsme mužstvo, které umí zalézt a uhrát výsledek.“

Takže zalezete dozadu?

„Myslím, že budeme muset být zataženější. Teda spíš nás k tomu Sparta donutí. Asi by nás měla zavřít. Od zápasu v Třinci, kam jsme jeli s nožem na krku, si to celkem sedlo. Daří se nám i herně. Naposledy v Chrudimi moc ne, ale předtím s Duklou to bylo dobré. V nějaké formě jsme.“

Pracujete jako skladník. Stihnete zápas, který se hraje od 16 hodin?

„Jo, měl bych ho stihnout. (úsměv) Mám flexibilní pracovní dobu. Veškerý čas si řídím sám. Udělám si, co mám a jsem volný. Je fakt, že toho mám teď v práci hodně. Dělám ve skladu s vínem, zrovna se stěhujeme do většího. Lítám jako blázen.“

Máte ještě sen o první lize?

„Samozřejmě bych si to v ní rád zkusil. To byl můj sen odmala. Přetrvává, ale nijak se za tím neženu. Buď to přijde, nebo ne.“

Od vašeho zásahu na fanouška, co vběhl na hřiště, dáváte každý zápas gól. Nakoplo vás to?

„Přisuzoval bych to něčemu jinému. Na tréninku před posledním zápasem minulé sezony s Třincem jsem spadl a rozštípl si kost v ruce. Vykloubil jsem si rameno, potrhal vazy. Snad všechno, co v tom rameni je, jsem tam neměl. (úsměv) Byl jsem na třech operacích. Doktoři mě strašili až s roční pauzou. Přemlouval jsem se, jestli mám vůbec jít hrát fotbal. A za dva měsíce naskočil na deset minut v posledním přáteláku.“

Jaký je váš aktuální stav?

„Doteď nezvednu ruku, neudělám klik. Do toho incidentu jsem hrál jen jednou v základu. Nebyl jsem na tom zdravotně dobře. Postupně se mi to vrací do normálu.“

A vy jste slavný…

„Je znát, že se něco stalo. Lidé se na to ptají. Ale je to pryč, už o tom moc nechci mluvit. Radši bych byl slavný tím, že budu dávat góly.“

Jaký máte dnes vztah s koučem Milanem Valachovičem, který vás za zpacifikování agresivního fanouška kritizoval?

„On je trenér, já hráč. Respektujeme se. Musíme spolu vycházet. Trenér mě staví, já dávám góly. Takže myslím, že to funguje.“

Nicméně ten vztah musel být jeho prohlášením narušen, ne?

„Otázka je, jestli byl předtím v pořádku. (směje se) Je to mezi námi furt stejné. V kabině jsme to společně probrali. Chtěli jsme dát nějaké incidenty stranou. Nikdy jsem nešel pro ránu daleko a teď mi to možná uškodilo. Ale každý jsme nějaký.“

Zaznamenal jste negativní ohlasy ze strany příznivců Zbrojovky?

„Něco málo tam bylo. Někteří lidé mi psali, že doufají, ať si dlouho nezahraju. Ale oproti těm pozitivním ohlasům to bylo v úplně minimálním měřítku.“

Dovedete si představit Líšeň v nejvyšší soutěži? V minulém ročníku jste skončili druzí a i teď se po slabším rozjezdu dotahujete na špici.

„Pořád si stojím za tím, že nejen po ekonomické stránce jsme klub, který do první ligy nepatří. Ale vím, že kdyby se to povedlo, máme tak silné vedení, že by to nereálné nebylo. Pan Hladiš (šéf klubu) by na to dokázal získat prostředky. Ale asi bychom k tomu potřebovali podávat ještě trošku lepší výkony.“