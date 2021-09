Vrba poprvé v Líšni. Naprosto fér prostředí, pochvaloval si po postupu

Doma nechal několik opor, další eviduje na marodce. Přesto (nebo právě proto) byl Pavel Vrba s výsledkem v Líšni (3:0) a postupem do osmifinále MOL Cupu spokojený. Ne na sto procent, na výkonu Sparty chyby našel. „V ofenzivě to mohlo být z naší strany kvalitnější,“ podotkl trenér Letenských, jenž byl na stadionu v okrajové části Brna vůbec poprvé. A líbilo se mu tam.

Přišlo vám, že je po dvou Drchalových trefách rozhodnuto?

„Znáte tato pohárová utkání. Ty dva góly nám pomohly, abychom to zvládli. Určitě byla důležitá první branka, kterou jsme dali dost brzy. Výsledkově to bylo proti přednímu celku druhé ligy dobré, ale určitě budu mít hráčům co vytýkat. V některých brejkových situacích jsme mohli být přesnější, rychlejší. V ofenzivě to mohlo být z naší strany kvalitnější.“

Nepřišla vám rozehrávka zezadu až moc komplikovaná a riskantní?

„Souhlasím. Ale sami víte, že jsme nenastoupili v úplně nejsilnější sestavě. Někteří hráči hráli po delší době celých devadesát minut. Máme nabitý program, proto jsme zvolili tuto sestavu. Nemyslím, že měli domácí vyloženou příležitost. Vypracovali si nějaké dvě situace, kterých jsme my měli pět, šest a nedohráli jsme je. Nepřekvapili mě. Viděl jsem je v utkání s Duklou, kterou suverénně porazili.“

Chybělo vám celkem dvanáct hráčů. Kdo z nich dostal vyloženě volno?

„Volno měli Čelůstka, Nita, Hancko, Pavelka, Pešek, Hložek. Tedy neměli volno, ale trénovali.“

Byl jste někdy předtím v Líšni?

„Myslím, že jsem tu poprvé. Báli jsme se bouřlivého prostředí. To tady bylo, ale naprosto fér. Chci poděkovat domácím fanouškům za skvělou atmosféru, kterou vytvořili.“