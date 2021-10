Postup Bohemians: penalty i smolař Koubek. Čím Brabce naštval Květ?

Fotbalisté Bohemians postoupili v MOL Cupu přes Jihlavu do čtvrtfinále • ČTK / Kamaryt Michal

První penalta zpackaná, druhá už gólová – a sladká pointa v podobě postupu do čtvrtfinále MOL Cupu. Bohemians se mezi osm nejlepších v národním poháru dostali coby úplně první díky domácí výhře 1:0 nad druholigovou Jihlavou, která byla v Ďolíčku neškodná. „Ulevilo se nám, za postup jsme rádi. Tři zápasy nás dělí od Evropy,“ usmál se asistent trenéra „klokanů“ Erich Brabec.

Běžela 31. minuta, když si záložník Vojtěch Novák našteloval míč na penaltový puntík a… Překopl nejen branku, ale i kotel nejvášnivějších fanoušků Bohemians za ní. Vršovický tým se mohl na cestě za očekávaným postupem uklidnit, místo toho přišla nejistota.

„Byl jsem naštvaný na Romana Květa, že si to nevzal on,“ přiznal Brabec. „Jestli jsem se nebál, že neproměněná penalta tým vykolejí? Bylo to v době, kdy jsme se otřepali z úvodního tlaku a presu Jihlavy, takže jsem věřil, že si další šanci vypracujeme. To se potvrdilo, akorát jsme nedokázali dobře vyřešit situace v předfinální a finální fázi. Uměl bych si představit třeba klidnější závěr. Měli jsme pasáže, které jsme sehráli dobře, ale i takové, které jsme měli vyřešit lépe. Nedokázali jsme dohrát situace pět na dva a podobně. Měla se prokázat naše zkušenost oproti mladistvému elánu Jihlavy.“

Druhá penalta už zelenobílé partě vyšla, v 55. minutě ji v pohodě proměnil záložník Květ. Nakonec to byla jediná trefa zápasu: ačkoliv Bohemians měli další šance, skóre na světelné tabuli se už nepohnulo.

„Gól nás uklidnil, i když se domnívám, že bychom ho jednou stejně dali,“ vykládal Brabec. „Chyběla tomu jen druhá branka, kterou jsme už bohužel nepřidali. O přestávce jsme zdůrazňovali obezřetnost vzadu, což se naplnilo. Uhráli jsme nulu – na rozdíl od posledního ligového zápasu na Slovácku, kde jsme inkasovali v poslední minutě.“

Obě penaltové situace spojuje smolař Matěj Koubek. Mladý útočník se tvářil, že pomýšlí na oba pokutové kopy, jenže pokaždé si míč vzal někdo jiný. „Těsně před střídáním měl zakončení, kdy mu na penaltě vyplaval skákavý míč, jenže to netrefil čistě. Ptal jsem se ho, jestli ten balón viděl. Přesně tohle jsou situace, které jako hroťák musí proměňovat,“ zdůraznil Brabec.

Bohemians mají za sebou slabší ligové období: z posledních pěti partií vyhráli jedinou, inkasovali dohromady čtrnáct gólů a spadli na desáté místo. Nastartuje je úspěch v poháru? Do čtvrtfinále se v éře samostatného Česka dostali teprve potřetí.

„Věřím, že nám pohárový postup pomůže,“ pravil Brabec. „Klokani“ budou mít o víkendu volno, ligový duel s Karvinou je odložený kvůli koronaviru ve slezském týmu. „Hráči vypnou a uleví si. Taky bude čas na doléčení zranění, kterých jsme teď měli dost,“ poznamenal Brabec. „A v pondělí se sejdeme a začneme se připravovat na ligu s Libercem.“