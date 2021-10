Spokojený Vrba: Splněný cíl a jedeme dál. Chválil Gabriela, co Čelůstka?

Pořádně řízl do sestavy, oproti poslednímu zápasu s Mladou Boleslaví udělal Pavel Vrba v sestavě Sparty dohromady devět změn. Na předvedenou hru jeho týmu to určitý vliv mělo, na konečný výsledek ale nikoli. Letenští splnili roli favorita, když ve středu uspěli v Teplicích 2:0 a proskočili už do čtvrtfinále MOL Cupu. „Přijeli jsme pro postup, ten máme. A jedeme dál,“ usmál se zkušený kouč.

Splnili jste roli favorita, pošetřili klíčové hráče a dali prostor mladíkům. Dá se říct, že z vašeho pohledu ideální pohárové utkání?

„Jsem rád, že jsme si mohli udělat měřítko, jak na tom budeme s hráči, kteří teď nedostávali tolik prostoru. Máme hodně nabitý program, ke změnám jsme museli přistoupit. Věřili jsme, že i tak budeme schopní postoupit, což nám vyšlo. Někteří hráči to zvládli velice dobře, hlavně zadní řada, kde byli krajní obránci velice aktivní. Ve středové formaci nám Bořek (Dočkal) se Sakem (Michal Sáček) tvořili hru, byli silní na míči a do hry vnesli kvalitu.“

Duel zlomila penalta a červená pro domácího Josefa Švandu, se vstupem do zápasu ale úplně spokojený nebudete, že?

„Měli jsme špatných prvních pět až osm minut. Poztráceli jsme tam nějaké balony, Teplice z toho měly standardky. Nebylo to z naší strany optimální, ale pak se hra vyrovnala. Samozřejmě to ovlivnila penalta, která ale z mého pohledu byla jasná. Minčev šel do vyložené šance. Druhý gól pak rozhodl o všem. Mohli jsme držet balon, dostali jsme se i do dalších situací, které jsme při větším důrazu mohli využít. Hru jsme kontrolovali, soupeře nepouštěli do šancí. Přijeli jsme pro postup, máme ho. A jedeme dál.“

Ve velice dobrém světle se uvedl Adam Gabriel, který obstál na pravém i levém kraji obranné linie. Souhlasíte?

(pokyvuje hlavou) „Zápas zvládl velice dobře. Po změně stran to měl přes nohu, už nebyl tak aktivní jako v úvodním dějství. Polidar má problémy s prstem na noze, proto raději v poločase odstoupil. Adam se s námi už delší dobu připravuje, i proto to zvládl velice dobře. Má na to, aby ligu jednou pravidelně hrál.“

Po delší době se střelecky prosadil i Bořek Dočkal, který na podzim dlouho chyběl pro zranění kolena. Věříte, že mu to psychicky pomůže?

„Byl to pro nás hodně důležitý gól, mohli jsme se díky němu uklidnit. Celkově si ale myslím, že jsme jako tým měli ve hře spoustu nepřesností. V některých momentech jsme mohli být trpělivější. Zbytečně jsme ztratili spoustu balonů. Kdybychom byli technicky lepší, mohli jsme se dostat do ještě více situací.“

Jaký je stav Ondřeje Čelůstky, který nedohrál nedělní ligový mač s Mladou Boleslaví?

„U Ondry to vypadá, že by se měl ve čtvrtek nebo v pátek zapojit do tréninku. V danou chvíli je to otázka dnů.“